Padres de alumnos demandan al Concello una solución para las becas comedor

Asociaciones de padres de alumnos de colegios públicos y concertados exigen al Concello una solución para las becas comedor ante el elevado número de niños que no han podido acceder a estas ayudas por el endurecimiento de los requisitos. La alcaldesa, Inés Rey, recordó ayer que el periodo de alegaciones continúa abierto y que "el Ayuntamiento revisará aquellas becas que pudieran ser susceptibles de concederse y que en una primera fase han sido denegadas". La concejala de Marea Atlántica y presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Silvia Cameán, convocará este órgano "con la mayor brevedad posible" para que el Gobierno local explique la situación.

Los representantes de centros privados y concertados proponen la convocatoria del Consejo Escolar Municipal para resolver la situación. A través de un comunicado exponen que "en ocasiones, el hecho de cursar estudios en un centro concertado tiene como consecuencia que muchas familias queden excluidas de la posibilidad de acceder a ayudas para afrontar gastos como comedor o transporte escolar".

El Consejo Escolar Municipal es un órgano consultivo que debe convocar o bien el presidente, que es el concejal de Educación, Chero Celemín, o bien los miembros de la mesa, aunque deben superar un porcentaje determinado para que se lleve a cabo su convocatoria.

Los colegios públicos, en cambio, apuestan por el diálogo. "Creo que antes de convocar el consejo habría que intentar hablar con el Concello. Hay otras vías de comunicación más rápidas y esto urge. No podemos esperar", apunta la presidenta de la Federación de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Centros Públicos, Lola Blanco.

Las reivindicaciones de los padres de alumnos llegan después de que el Ayuntamiento rechazase, en las listas provisionales, 1.177 de los 1.992 expedientes de solicitud de becas para el comedor escolar. Se registraron 504 denegaciones por falta de documentación, 327 solicitudes fueron rechazadas por no alcanzar la puntuación exigida, 143 por superar los ingresos máximos establecidos y 141 por tener deudas con las administraciones. "Son deudas con la administración que impiden, por la ley de subvenciones, que se concedan estas ayudas. No se deniegan las becas por dos multas de aparcamiento", explicó Inés Rey, aunque este periódico es conocedor de un caso con estas características. La concejal de Bienestar Social, Yoya Neira, argumentó que "la ley marca que tienen que computarse las deudas y los ingresos económicos de la unidad familiar del menor", y en caso de que existan impagos, no se concede la ayuda.

La alcaldesa también defendió que este curso "hay más denegaciones porque también hay más solicitudes". En 2017, el Concello concedió 1.996 ayudas y rechazó 321 expedientes, mientras que el año pasado se recibieron 1.600 solicitudes .

El PP demandó ayer, en un comunicado, que el Gobierno del PSOE ponga solución al "grave perjuicio ocasionado con la resolución de las becas comedor". Solicita que se convoque de urgencia la Comisión de Servicios Sociales para conocer los motivos de que se hayan otorgado un 25% menos de ayudas que en la pasada convocatoria.