Vecinos de Pedralonga, Palavea, Elviña, A Zapateiray Eirís y Marea exigen información sobre los viales

En un comunicado conjunto, la asociación sociocultural Campo de Pena, de Palavea; la entidad vecinal Uxío Carré, de Eirís; la de Pedralonga; la entidad vecinal As Revoltas, de A Zapateira; Os nosos lares, de Palavea y Os Rexumeiros, de Castro de Elviña, exigieron ayer al Gobierno local que aporte información a los residentes en los barrios sobre sus planes para desarrollar la Ciudad de las TIC, un proyecto al que no se oponen, pero del que quieren conocer los detalles, ya que formará parte de su día a día. Estas entidades forman la plataforma Cidade das TIC, que defiende que no hay "necesidad de expropiar" ni de hacer una "masiva intervención" en el espacio existente. La plataforma contesta así a la información publicada por este diario sobre los dos viales que proyecta realizar el Concello a través del monte Mero, esbozados ya en el plan general junto a una rotonda en la avenida de Pedralonga, que no afectan, en principio, a viviendas en la zona, y conectan con el ofimático, y de los que no tenían constancia. Marea también quiere conocer detalles sobre el plan. "Estas obras de acceso tienen un coste de catorce millones de euros. Nos preguntamos cómo se va a financiar y esperamos que la respuesta sea clara. Es una oportunidad de urbanizar la zona y darle servicios y equipaciones a Pedralonga, Palavea y Eirís, para integrar el proyecto de la Ciudad de las TIC en los barrios en vez de crear una isla. Y así lo reflejamos en nuestro acuerdo presupuestario con el PSOE. Desde luego, hay que evitar la tentación de jugar en el casino inmobiliario. No repitamos errores. El ejemplo del ofimático está demasiado cerca", señalan.