Personas con Síndrome de Down se forman en tecnología para trabajar

Personas con Síndrome de Down se forman en tecnología para trabajar

La sexta edición del programa "Yo me prep@ro" de Down España y Fundación Vodafone, que formará a 88 personas con Síndrome de Down para mejorar su acceso al empleo, se ha presentado este martes en el Ayuntamiento de A Coruña.

Se trata de un programa para la formación en nuevas tecnologías de la información a jóvenes y adultos con Síndrome de Down cuyo objetivo es facilitar su inserción laboral en empresas ordinarias y, en definitiva, su inclusión social, ha informado la entidad organizadora.

En el acto de presentación han participado la concejala de Innovación, Industria, Empleo y Consumo, Eva Martínez Acón; el presidente de Down Coruña, Manuel Esmorís; el representante de Administración Pública en Galicia de Vodafone, Severino Castromán; el jefe de personal de El Corte Inglés Coruña, Javier Cobos; la edil de Bienestar Social, Yoya Neira, y el participante en el programa Pedro Barreiro.

En su intervención, Manuel Esmorís ha puesto en valor "la formación en las nuevas tecnologías emergentes" como la realidad virtual en el proceso de la inserción laboral de personas con Síndrome de Down.

Los invitados al acto han asistido a una demostración sobre los diferentes contenidos trabajados en el programa, a través de la realidad virtual para facilitar la formación en entornos más reales de empleo.

Gracias a unas gafas de realidad virtual, los alumnos viven entrevistas de trabajo simuladas y diferentes situaciones que podrían tener lugar en su entorno laboral.

Los alumnos del proyecto tendrán 700 horas formativas y adquirirán conocimientos en diferentes aspectos como el uso de programas informáticos, la navegación por Internet o la interacción con diversas aplicaciones móviles.

Como complemento a su formación, los alumnos tendrán la oportunidad de realizar prácticas laborales en empresas ordinarias de su entorno.

Los nuevos participantes se sumarán a los 1162 jóvenes de ediciones anteriores que recibirán un refuerzo a su formación, sumando un total de 1250 alumnos en el conjunto de las seis ediciones de este programa.