Todo vale el martes choqueiro de Carnaval

El Martes de Carnaval todo vale en la calle de la Torre, así que, a nadie le extrañó ver ayer a una de las participantes en el concurso de choqueiros que anunció su disfraz como "Divina Estrella" y que se subió al escenario con un pijama entero, eso sí, con estrellas blancas sobre fondo gris. "Me acabo de despertar de la siesta", dijo divertida la mujer. Y es que, en contraste con los disfraces que requieren meses de minuciosa elaboración, aparecieron otros improvisados y apresurados, que son también esencia de estas fiestas.

"Hay que disfrazarse porque, si no, se acaba el Carnaval, yo me disfrazo siempre, porque me gusta y porque disfrazada pasas de todo, los problemas se van para atrás", dijo ayer sobre el escenario Mercedes Sánchez, una clásica de este certamen que, este año, decidió ir de Maja, pero vestida. Otro emblema del Carnaval coruñés, Alvarito, se subió vestido „quizá sería mejor decir desvestido„ de "hiedra venenosa", aunque con unos cuantos kilos menos. "Los tengo en la nevera, por si los tengo que recuperar", bromeó, antes de saber que se había llevado un tercer premio, de 150 euros, por su escueto disfraz.

Y para demostrar que se puede ser choqueiro sin haber pisado nunca antes la calle de la Torre, los trabajadores de la empresa Denodo, que está afincada en Pocomaco, decidieron que las jornadas que tienen esta semana con 120 participantes de todo el mundo, las iban a aderezar con una inmersión en choqueirismo. "Estábamos pensando en qué actividad hacer para el día de conocernos todos, porque hay gente de Japón, de China, de Australia, de Singapur... y vimos que justo era el Carnaval, contratamos a una charanga y llevamos todo el día con ella. Nos vino a buscar al hotel y todos lo estamos disfrutando mucho", explicaba ayer Daniel Comino, de Denodo. La estampa era bastante curiosa, ya que, aunque este grupo con banda sonora propia no iba disfrazado, todos sus integrantes lucían una cinta roja en la cabeza que los distinguía como miembros de una misma pandilla políglota.

El Martes de Carnaval empezó con resaca y con muchos recuerdos, sobre todo, para los que, ayer por la mañana, se reunieron en la calle Arenal, ante la casa natal del coordinador de Fiestas, Fernando Amaro, fallecido el año pasado. Le recordaron su familia y amigos, con una frase que le representa más que ninguna otra: "Porque sempre haberá festa onde el estea e puxo Monte Alto a 100".

Recibieron también sus flores Canzobre, César San José y Juan Manuel Iglesias Mato, Palau, y se aventuraron a practicar deporte disfrazados los participantes en el torneo choqueiro de petanca, en San Amaro. Los más pequeños tuvieron la oportunidad también de mostrar sus trajes sobre el escenario del colegio Grande Obra de Atocha, ya que la lluvia no dejó que lo hiciesen al aire libre.

En las calles, como siempre, mucho ambiente. Este año, fue protagonista Greta Thunberg, porque, ¿quién no tiene un chubasquero amarillo, unas trenzas y un cartón en casa? y también el coronavirus, Volvieron los personajes de Harry Potter, las brujas, las viejas, los payasos y los superhéroes. Como el Carnaval es crítica y actualidad, uno de los segundos premios del concurso choqueiro de grupos fue a parar a los afectados por la construcción del nuevo hospital, que exigieron quedarse en sus casas.