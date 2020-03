El Agra en el tablero de la concordia

El pleno de la Corporación somete hoy a votación un importante cambio urbanístico, el del parque del Agra, que pondrá a prueba la solidez de la relación del Ejecutivo local con los grupos de Marea y el BNG, los que dieron al PSOE su apoyo para gobernar en minoría y que hasta ahora han mostrado más sintonía que discrepancias en los plenos. La modificación en el plan general, que se votará para su aprobación inicial, parte de una propuesta del Gobierno anterior que reduce más la edificabilidad en el ámbito, habilita un vial y amplía ligeramente el espacio para zonas verdes. Pero la iniciativa descontenta a los vecinos, que llevan dos décadas reclamando que no se construyan más edificios en el barrio del Agra y que el nuevo parque sea solo eso, un gran parque. El Ejecutivo de Inés Rey solo tiene garantizado el respaldo de Ciudadanos, insuficiente para sacar adelante el proyecto, ya que necesita mayoría de 14 apoyos y Marea, clave en la votación, ayer no lo aseguraba.

¿En qué consiste el cambio urbanístico? La modificación responde al cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza que anula el proyecto del plan general de 2013 para la zona y obliga a excluir del ámbito la parcela de las Adoratrices, propiedad del empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián y recalificada para la construcción de edificios. Marea aprovechó la obligación de realizar el cambio para tratar de reducir la edificabilidad prevista en la zona y eliminar de la misma el área de casas del Camiño do Pinar. El plan fue aprobado en junta de gobierno al final del anterior mandato y con el cambio de Ejecutivo el área de Urbanismo revisó el diseño para rebajar más la construcción en el ámbito, eliminar un edificio y abrir un vial entre la calle Canceliña y el Observatorio. Esta es la propuesta que hoy se vota.

¿Qué opinan los vecinos del Agra? Ni la modificación planteada por Marea ni la revisada por el PSOE son del agrado de los vecinos. A través de la asociación vecinal el discurso ha sido siempre el mismo desde hace más de veinte años: construcción cero en el parque del Agra. En las alegaciones al cambio diseñado por el Gobierno anterior los vecinos justifican que el barrio, de 30.000 habitantes, apenas tiene espacios libres ni áreas verdes y han propuesto la anulación de la edificabilidad planteada a través de permutas en otras zonas del municipio o negociaciones con los dueños de suelo con derecho a edificar. Un grupo de vecinos protestará en la plaza de María Pita antes del pleno, en el que seguirá el debate del cambio en el PGOM.

¿Qué defiende el Gobierno socialista? La alcaldesa, Inés Rey, explicó esta semana que la eliminación del derecho a construir que exigen los vecinos del Agra es inviable, ya que, de hacerlo, el Concello tendría que asumir indemnizaciones por valor de más de 15 millones. "La realidad es la que es. Entre no tener nada y tener un parque con una superficie edificada muchísimo menor de lo que se preveía en un principio creo que es una buena noticia para el barrio", argumenta Rey.

¿Qué postura tienen los grupos de la oposición ante el cambio urbanístico? En la comisión previa al pleno de hoy el PSOE se encontró con la abstención de los demás grupos de la Corporación respecto a la modificación urbanística en el Agra. Pero esta postura no tiene por qué ser la misma que hoy se exprese en el pleno. De hecho, el BNG, que en el pacto de gobierno con el PSOE pedía una zona verde "proporcional a su densidad de población", anuncia que no respaldará el cambio en el plan general. Su edil Avia Veira reconoce las mejoras que la propuesta supone, pero cree que "no es suficiente, no atiende las necesidades del barrio" y demanda un estudio "más serio" de las consecuencias que tendrían la permuta o la compra de edificabilidad. Marea reserva a hoy su decisión sobre una propuesta que modifica muy poco la que planteó cuando gobernaba. PP tampoco se pronuncia aún y Cs sí votará a favor.

¿Qué plazos maneja la modificación? De ser aprobado hoy el cambio urbanístico en el pleno, la tramitación necesaria antes de iniciar trabajos en el ámbito requiere un periodo de al menos tres años. Las obras de urbanización y la instalación de servicios básicos en el parque del Agra costarían 1,2 millones de euros.