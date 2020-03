El ayuntamiento ordena canalizar toda la atención a la ciudadanía a través del 010

El Ayuntamiento ha ordenado canalizar toda la atención a la ciudadanía a través del servicio 010. Aclara que la Alcaldía-Presidencia podrá decidir establecer otras comunicaciones en uso de sus atribuciones, como explica en una resolución emitida ayer, en la que detalla un nuevo protocolo/instrucción, que actualiza medidas municipales y deja sin efecto el protocolo aprobado el viernes. Los vecinos no podrán acudir a las oficinas de los diversos servicios municipales y los servicios de Registro y Atención Ciudadana solo atenderán por medios telefónicos y telemáticos.

La Policía Local aseguró haber efectuado en la jornada de ayer "muy poca actividad policial" y, sin embargo, "mucha de información", afirmó un agente. Detalló que habían recibido numerosas llamadas de ciudadanos que planteaban dudas sobre la aplicación de las medidas y restricciones aprobadas para contener el coronavirus. "Si pueden ir a trabajar o no y cómo justificarlo, cómo justificar que van a buscar el ordenador al trabajo, si pueden ir al médico, cómo proceder para devolver el hijo a la expareja", son algunas dudas trasladadas, relató un policía. Efectivos aseguraron que se les habían derivado las llamadas que no atendía el 010, no operativo los domingos, y reclamó habilitar más líneas de información.

El Concello recuerda que la Xunta ofrece el teléfono gratuito 900 400 116 para dudas o información al empleado público municipal. Todos los empleados deberán trabajar desde casa y, en caso de no ser viable, se suspenderán sus funciones, salvo que sean esenciales, como seguridad, tecnología de comunicación, mercados, recogida de basura y limpieza viaria, cementerios o bienestar social. Se harán turnos para la vía presencial.

Los procesos selectivos en cuso quedan suspendidos, igual que las reuniones. La medida afecta a personal del IMCE, Emalcsa, Emvsa, los consorcios de la Música y de Turismo y las fundaciones Luis Seoane y Emalcsa.