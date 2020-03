El Atlántico elige un ERTE ordinario para su plantilla

La incertidumbre laboral se cierne sobre los trabajadores del hotel Eurostars Atlántico solo un año y medio después de que comenzase a ser gestionado por esta cadena del grupo Hotusa, ya que solicitado la aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a causa del coronavirus. Pero, a diferencia de otras empresas, Hotusa ha optado por uno por causas organizativas y no por el de fuerza mayor que permite el decreto de estado de alarma. Esta decisión implicará que los afectados solo cobren el 70% de su salario en lugar del total y que, además, si finalmente acaban en el paro, el tiempo que reciban prestación quedará reducido por su permanencia ahora en esta situación.

"Hay sospechas de que cuando se levante el estado de alarma ya no tendrán vigencia los ERTE por causas de fuerza mayor", advertía ayer Ramón Neira, delegado de personal del hotel, quien piensa que Hotusa calcula que necesitará más tiempo para hacer frente a la crisis y añade que no hay garantías legales de que tras ella se pueda activar un segundo ERTE. El representante sindical solicitó a la empresa una regulación por causas de fuerza mayor y propuso que después se plantee otra organizativa, pero la respuesta fue negativa.

"No lo entendemos, porque de esta manera tiene que seguir haciéndose cargo de nuestras cotizaciones", afirmó Neira, quien comentó que en la plantilla hay un "temor permanente" a los despidos desde la llegada de Hotusa y que se sospecha que este ERTE "es para no verse trabada en el caso de necesitar hacer despidos en el futuro", ya que tras los de fuerza mayor en los seis meses siguientes no puede haberlos. Aunque el Concello, propietario del edificio, incluyó en 2018 en el contrato de alquiler una cláusula para mantener la plantilla, Neira aclaró que "solo obliga a tener un número mínimo de puestos de trabajo, por lo que no garantiza ni los trabajadores actuales ni sus condiciones". El delegado de personal destacó además que, a causa del estado de alarma, no pueden convocar protestas.

A preguntas de este diario sobre esta iniciativa, Hotusa tan solo respondió que no ofrecerá "información sobre asuntos de esta tipología" y que desea que la situación económica y sanitaria mejore para "recuperar la normalidad y seguir con nuestro día a día".

Postura del Concello y Marea

El Gobierno local anunció por su parte que estudiará el dictamen de la autoridad laboral sobre la legalidad del ERTE y que cuando el hotel reanude su actividad analizará si la empresa cumple el pliego de condiciones del concurso mediante el que se adjudicó el alquiler del edificio en relación al mantenimiento de los puestos de trabajo. El Ejecutivo municipal aseguró que no permitirá el aprovechamiento de una situación excepcional para reducir empleos ni que luego se prorrogue el ERTE.

Marea Atlántica solicitó ayer a la alcaldesa que Inés Rey que actúe frente al ERTE de Eurostarshotels pues deja "desprotegida" a la plantilla al deberse a motivos económicos. El grupo considera "comprensible" que la empresa tome medidas ante el cierre de hoteles, pero considera que se le debe "exigir" que sean menos lesivas para el personal, señala Marea, que recuerda que el Hotel Atlántico es propiedad municipal. La formación reclama que el Concello proteja el empleo en los contratos y concesiones municipales.