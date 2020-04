El 092 impone solo 44 multas desde el 14 de marzo, frente a las 2.000 habituales cada mes

C. Pardellas

En un mes cualquiera y en estado de normalidad la Policía Local tramita unas 2.000 denuncias por motivos de circulación en la ciudad, todas registradas por los agentes en las calles, no a través de cámaras de control del tráfico. En el estado de alarma en que vive el país, con la movilización de personas muy restringida desde el pasado 14 de marzo, los índices de infracciones viales se han reducido de manera muy llamativa en todas las ciudades. En A Coruña la cifra de denuncias de circulación ha caído a solo 44 en los últimos 18 días, lo que equivale a una media de 2,4 diarias.

Estos datos los maneja el inspector del 092 y jefe de la Unidad de Tráfico José Manuel Rico, quien apunta que el tránsito diario de vehículos en las calles de A Coruña se ha reducido entre un 70% y un 80% de lunes a viernes en la segunda mitad de marzo. El vial de referencia para establecer estos niveles es la avenida Alfonso Molina, que a diario absorbe un 65% menos de circulación que lo habitual y en los fines de semana más de un 80% menos.

La mayoría de las multas impuestas por los policías locales, un total de 28, se debieron a estacionamientos indebidos de los conductores; otras cuatro por infracciones dinámicas por no respetar un ceda el paso o cambiar de carril donde no se debe; tres fueron por utilizar el teléfono móvil durante la conducción; dos por saltarse un semáforo en luz roja; y el resto por motivos diversos, entre ellos no llevar puesto el cinturón de seguridad o lavar el coche en la vía pública.

El aparcamiento en doble fila, contra el que el Concello inició una campaña en octubre pasado, es circunstancial estos días, señala Rico, y solo se produce por el reparto de mercancías o la descarga del coche. Los agentes de la ORA también llevan días sin trabajar, por lo que no se registran infracciones de estacionamiento en las zonas azul y verde.

El confinamiento ciudadano que reduce el uso del coche privado se traduce también en el descenso de accidentes de circulación. Desde el 14 de marzo solo hubo siete en la ciudad, según los datos de la Policía Local. Los dos únicos con víctimas fueron un atropello en el polígono de Pocomaco con resultado de heridas leves y una colisión en la calle Orzán también de levedad; hubo una embestida leve y otros cuatro percances con daños solo en los vehículos. En ninguna de las pruebas de alcoholemia realizadas por los agentes a los conductores implicados en estos accidentes hubo positivos por consumo de alcohol o drogas.

Estos controles han dejado de hacerse de forma específica desde que empezó el estado de alarma, por el 092 los realiza cuando se producen infracciones al volante o ante sospechas por conducción irregular; de los efectuados en las últimas semanas solo hubo una prueba con resultado positivo por alcohol y otra por consumo de drogas.

La escasez de circulación causada por las medidas ciudadanas contra el coronavirus conlleva una reducción de policías locales en las calles, aunque también estos llevan a cabo otras tareas de apoyo y refuerzo a los servicios sociales en coordinación con otros cuerpos de seguridad. No solo agentes de la unidad de Tráfico patrullan las calles estos días, lo hacen también de otras unidades, entre 14 y 18 por turno. Además ha variado la circulación semafórica, adaptada durante el día a como suele disponerse en horario nocturno. "Salvo las incidencias anecdóticas que ha habido, el ciudadano es responsable y es de agradecer su actitud durante el confinamiento", destaca Rico.