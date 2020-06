Coronavirus en A Coruña | "Esperemos que de aquí en adelante el Gobierno local se dé cuenta de quién aporta y puede apoyar a la ciudad"

El Plan de Reactivación Económica y Social aprobado por el Concello recibe los parabienes de Rosa Gallego, concejala del Partido Popular que participó en su negociación. Sobre ese proceso destaca que se recogieron todas las necesidades expuestas por la concejalía de Benestar y que el PP propuso incrementar las de conciliación para menores y personas mayores, así como las ayudas para autónomos y pymes como el pago de alquileres y cuotas de la Seguridad Social, además de la exención de tasas, ampliación de terrazas, modificación del calendario fiscal y ayudas para adaptarse a la nueva situación sanitaria. Gallego también propuso que la comisión municipal de Facenda realice un seguimiento de este plan de choque contra la pandemia, que apruebe las bases de las ayudas, examine la ejecución del presupuesto y determine si es necesaria otra modificación en función de la evolución de la crisis.

"Siempre hemos manifestado nuestra voluntad de diálogo y de consenso, todo lo que sea bueno para la ciudad lo vamos a apoyar", explica sobre la participación del PP en el acuerdo, frente al "pacto a la coruñesa" que plantea Marea Atlántica, de la que dice que "solo quiere pactar con el PSOE y que nadie más entre, como mucho el BNG pero excluyendo al PP", por lo que califica su relación con el Gobierno local de "pacto ideológico y sectario". A su juicio, ahora "todos los partidos hemos estado a la altura porque es una situación excepcional". Frente a la acusación de Marea sobre la actitud de los socialistas hacia el PP, Gallego asegura que "no recibió ningún trato preferente por parte del Gobierno local, todo se habló en la comisión y con todos", por lo que advierte que "lo que se puede hacer es intentar seguir retrasando y que solo se incluyan sus medidas". Según comenta, en la comisión "cada uno consideramos que se podía hacer más, pero era importantísimo llegar al consenso con todos los grupos", aunque entiende que Marea "intentaba seguir poniendo su sello y mantener el pacto a la coruñesa".

Sobre la gestión de los bonos para incentivar el consumo por parte de la Federación Unión de Comercio Coruñesa y la Asociación Provincial de Hostelería, asegura que fue a propuesta suya pero que no lo exigió. "Aquí no hubo líneas rojas, propusimos que lo gestionaran ellos pero no solo para sus asociados y el Gobierno local lo decidió porque es más ágil y más efectivo". Según detalla, en la comisión "nadie dijo nada y se nos pasó el documento en el último momento y BNG y Marea propusieron algunas cuestiones.

"Esperamos que de aquí en adelante el Gobierno municipal se dé cuenta de quién trabaja, aporta y quién puede apoyar a la ciudad", dice Gallego en alusión a su exclusión de la negociación de las ordenanzas fiscales y los presupuestos de este año, en los que considera que se dio "carpetazo" a sus alegaciones. "Es imprescindible en un momento como este que todos rememos en la misma dirección", advierte sobre la crisis actual, a lo que añade que "Marea se está equivocando, no puede ser que un grupo minoritario intente imponerse a la mayoría del pleno".