Los semáforos regulan el acceso a las playas de A Coruña

El acceso a las playas de A Coruña se regula desde hoy por semáforo, con una jornada de pruebas hoy y mañana y personal para proporcionar información a los usuarios en cada arco situado en los puntos de entrada y salida de los arenales. Los bañistas que hoy han ido a las playas de Orzán, Riazor, Matadero, Oza, As Lapas y San Amaro pasaron bajo el arco y se encontraron con la luz verde del semáforo encendido, lo que no supone ningún riesgo de contagio dado que no se produjeron aglomeraciones. Cuando la luz esté en rojo, no podrán acceder por exceso de aforo. Esta misma información es la que facilitan una persona en cada acceso, antes de entrar en la arena.

El Concello ha instalado los arcos con semáforo con el fin de controlar la afluencia de bañistas a las playas para evitar que se junte mucha gente. Este sistema de control se mantendrá todo el verano, así como las cámaras de vigilancia con las que la Policía Local podrá ver el flujo de usuarios de los arenales.