El Concello confía en que el retraso de la nueva normativa no afecte al plan 'Rexurbe'

El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, comentó ayer que espera que este retraso en la aprobación de la normativa autonómica que le dé el relevo a la antigua Inspección Técnica de Edificios (ITE), no interfiera en la puesta en marcha del programa Rexurbe, con el que Xunta y Concello, entre otras actuaciones, prevén impulsar la rehabilitación de los edificios de la Ciudad Vieja y de Pescadería (en el eje del Orzán y Panaderas). "Esperemos que no tenga una incidencia negativa", decía ayer, ya que está en mano de la Xunta dar este marco normativo a las inspecciones de los edificios.

Villoslada incidió ayer en que, antes de actuar en estos barrios con cargo al plan Rexurbe, será necesario que el Concello elabore un plan en el que detalle qué intervenciones quiere hacer y cómo se van a financiar, para mejorar no solo los inmuebles de la Ciudad Vieja y Pescadería sino también el comercio y la vía pública. Un documento que tendrá que ser aprobado también por la Xunta, por lo que confía en que la publicación de la normativa autonómica no se demore mucho más y no haya retrasos por esta falta de marco legal.