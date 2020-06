Pardo de Vera garantiza que el Corredor Atlántico incluirá a A Coruña y Ferrol para el transporte de mercancías

"Yo creo que hay una pequeña confusión". Así califica la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, las protestas de los empresarios de A Coruña sobre el diseño del Corredor Noroeste, incluido en el Corredor Atlántico, ya que prevé el paso por Ourense y Vigo de los trenes de mercancías dentro de una red europea para estos convoyes. "Esa es la red básica y eso no quiere decir que el resto no pueda acceder a fondos porque son complementarios", explica Pardo de Vera, para quien A Coruña y Lugo "son un eje complementario" del corredor.

La presidenta de Adif detalla que es necesario electrificar el recorrido por tren entre A Coruña y Lugo, así como dotarlo de gálibos, pero niega que vaya a ser excluido del trazado de la red de mercancías. "No se está entendiendo. Incluimos el corredor noroeste y éste es absolutamente complementario y tiene por supuesto programadas inversiones porque son conexiones, no son redes aisladas", señala sobre la concepción de este proyecto. "Dado que las inversiones son tan potentes, ¿cómo vamos a dejar que A Coruña o Lugo no entren en el corredor?, pues claro que está programado", afirma la responsable del organismo.

El pasado enero la Cámara de Comercio de A Coruña reclamó un "trazado equilibrado" del Corredor Atlántico y defendió que en Monforte se bifurque en dirección Lugo-A Coruña y Ourense-Vigo para que tenga un recorrido "equilibrado". Según la Cámara, el diseño propuesto por el Gobierno central a la Unión Europea obligaría a los trenes con destino a A Coruña a pasar antes por Vigo, cuando el puerto de esta ciudad es el que mueve más mercancías en la comunidad gallega.