Desalojado el Club del Mar por una posible infectada que dio negativo

Sobre las dos de la tarde de ayer, una mujer cayó del embarcadero de San Amaro. Tras ser atendida por socorristas del Club del Mar y del propio arenal, la lesionada aseguró tener Covid-19. Se activaron los protocolos y se le hizo el test en el hospital. El resultado fue negativo, pero el club ya había sido desalojado y será desinfectado hoy hasta el mediodía

Una mujer resultó herida ayer al caer del embarcadero de la playa de San Amaro. Una vez fue atendida, aseguró tener coronavirus, por lo que se desalojó el Club del Mar, pero la prueba que se le practicó arrojó un resultado negativo.

El incidente se produjo ayer aproximadamente a las 14.00 horas, cuando la lesionada cayó del embarcadero del arenal coruñés. Un socorrista del Club del Mar, que se encontraba en una zona próxima a la mujer, se acercó a atenderla al ver la caída y avisó a los socorristas del servicio municipal que atienden la playa. Cuando estaba siendo trasladada al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) en ambulancia, la mujer aseguró tener Covid-19, lo que obligó a activar los protocolos y someterla al test para confirmarlo.

Mientras no se conocía el resultado, se procedió al desalojo del Club del Mar por precaución. Fuentes de la entidad confirmaron que la lesionada no es socia, por lo que no usó las instalaciones, aunque se procederá igualmente a la desinfección durante el día de hoy. El club volverá a abrir las puertas a sus usuarios a partir del mediodía. El personal, además, se someterá hoy a la prueba de coronavirus.

Como la mujer fue atendida también por socorristas de la playa de San Amaro, donde permanecieron los bañistas a pesar del revuelo, el Ayuntamiento decidió cerrar el puesto de socorrismo de este arenal y sustituyó a las personas que prestaban servicio en el mismo. La caseta fue desinfectada y los socorristas, el personal médico y el de la ambulancia fueron enviados a sus domicilios por precaución, a la espera de un resultado que finalmente fue negativo.

La noticia de que la lesionada podría tener Covid-19, como confirmó ella misma tras la caída, despertó la alarma en la zona y a través de las redes sociales, donde los usuarios no entendían el por qué una persona infectada se encontraba en la playa.

Desde un primer momento, el Sergas aseguró que nunca se le había practicado la prueba de coronavirus a la mujer, según pudieron comprobar en su base de datos, por lo que no podría saber si estaba infectada. Cerca de las ocho de la tarde, el Concello confirmó que el test había dado negativo, lo que hizo que se apagasen todas las alarmas.