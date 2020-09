"Esta revolución es el reconocimiento del fracaso en la gestión del primer año"

Deportes, Cultura y Turismo, tres áreas que cambian de responsable, son las que apunta el grupo popular como ejemplo de "ineficacia en la gestión" del Gobierno socialista. "La revolución, no cambios menores, realizada por Inés Rey en el Gobierno municipal es el reconocimiento por parte de la propia alcaldesa del fracaso de la gestión de su primer año y la constatación de que se ha perdido un tercio del mandato", comenta el portavoz del PP, Roberto Rodríguez. "Los cambios no se han limitado a la entrada de un nuevo miembro en el equipo de Gobierno, que no soluciona las votaciones plenarias, sino que supone modificar las atribuciones de la mitad de los concejales socialistas, prueba de su ineficacia en la gestión tal y como hemos venido denunciando en estos catorce meses", añade. Los populares resaltan además que el Gobierno estatal no invierte en A Coruña y que el aeropuerto de Alvedro "pierde vuelos cada día".