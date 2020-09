"Es gratificante ver que hay gente que hace cine que muestra otra realidad"

¿Por qué eligieron el cine para dar a conocer los problemas causados por la violencia con el festival Cinemabeiro?

El cine es imagen y ayuda a expresar los tipos de violencia que existen en la sociedad. Es más fácil de señalar y transmitir ese mensaje a través del cine.

¿Hay suficiente oferta de producciones cinematográficas sobre estas cuestiones?

Hace ya tiempo que vamos descubriéndolas, sobre todo cuando se busca el tema, ya que nos sorprendemos porque sí hay esa mirada sobre cómo los colectivos y las personas son violentadas continuamente y eso se denuncia, pero hay que buscarla porque no aparece en las carteleras.

¿No figuran con frecuencia en las grandes producciones?

En el cine lo que nos muestran en general es la violencia, la venganza o la competencia, pero resulta gratificante saber que hay mucha gente que está haciendo otro tipo de producciones que muestran otra realidad, que desde mi punto de vista se ajusta más a lo que estamos viviendo, que aparentemente no se ve pero que está.

¿Por qué quedan estas realidades fuera de la vista de la mayoría?

El enfoque de la cultura y la información que recibimos es violento y no solo no se cuida, sino que incluso se utiliza para tener mayor audiencia. Lo que nosotros queremos es mostrar otra mirada porque así vamos mal. Tenemos que empezar a dar, tanto a nivel personal como social, otro tipo de respuestas y acciones para que nos vaya mejor. En este momento hay 14.000 armas nucleares en el planeta que están en manos de gobiernos, pero también pueden estarlo en las de terroristas, que es un peligro del que no se habla pero que según los especialistas existe.

¿Por qué han elegido cinco temas para agrupar las proyecciones de Cinemabeiro?

La discapacidad es un tema muy importante, ya que afecta a muchas familias, al igual que el feminismo y el del cambio climático y la democracia. También el de la discriminación por sexo, ya que hay colectivos que la han sufrido durante décadas por sentirse diferentes, por lo que son temas en los que poner la lupa y darles amplitud.

¿Estos temas son más invisibles en la actualidad a causa de la pandemia?

Es posible, ya que en estos momentos todo es invisible salvo la pandemia. De hecho hay gente que se está muriendo a causa de solo puede recibir tratamientos médicos desfasados, por lo que es posible que a estas cuestiones se les esté prestando menos atención ahora.