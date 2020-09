Protegerse del Covid hasta en sueños

Los productos relacionados con la protección contra el coronavirus se han vuelto habituales. Nos hemos acostumbrado a ver mascarillas e hidrogeles no solo en farmacias, sino en primera línea de cajas de toda suerte de establecimientos. Pero en algunos casos la innovación va más allá y llega a pequeños negocios en forma de propuestas comerciales sorprendentes. Como la que ofrece una tienda de telas en el Ensanche, que anuncia en su escaparate sábanas anticovid. Quitando los casos en los que el colchón sea el de un extraño o la sábana se coloque tapando boca y nariz, no está muy clara la utilidad de este producto. Sobre la protección en sueños no parece haber estudios.