Marea reclama a Isabel Faraldo que se integre en su grupo municipal o renuncie a su acta

La Coordinadora da Marea Atlántica acordó ayer reclamar a la nueva concejala de Podemos en el Ayuntamiento de A Coruña, Isabel Faraldo, que se integre dentro de su grupo municipal con el que concurrió a las elecciones locales o renuncie a su acta. Faraldo ha decidido formar parte del Grupo Mixto.

En duro comunicado enviado a última hora de ayer, Marea asegura que Faraldo pretende "hacer un uso espurio" de su acta como concejala "aprovechando un punto ciego de la normativa electoral española". "Ese uso indebido, que constituye un fraude democrático, es lo que se conoce como transfuguismo", afirma.

La formación recuerda que Isabel Faraldo concurrió a las elecciones locales del año pasado en la candidatura de Marea Atlántica. "El acta de la que ahora pretende hacer un uso fraudulento le corresponde, por tanto, a Marea Atlántica, no a Podemos Galicia", apunta, para añadir a continuación que la operación "no es solo una estafa democrática, sino que daña la reputación de nuestro espacio político y debilitará, sin duda la confianza de la ciudadanía". "Las más de 25.000 personas que nos dieron su apoyo en los últimos comicios no nos votaron para esto", censuran.

Por eso, reprueba la actitud de Podemos Galicia y exige a su dirección, encabezada por su secretario xeral, Antón Gómez-Reino, "una rectificación inmediata". En caso de no producirse esa rectificación, reclama a Isabel Faraldo la "renuncia inmediata" de su acta de concejala para que pueda ser asumida por la siguiente persona de la lista dentro de la disciplina del grupo municipal de Marea Atlántica.