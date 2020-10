"Bajar los impuestos y aprobar un presupuesto sería lo lógico"

Su designación como portavoz municipal del PP supone poner fin a un largo periodo de provisionalidad en el grupo tras la marcha de Beatriz Mato.

Ella se marchó en febrero y no se designó un nuevo portavoz porque vino la pandemia y la prioridad en ese momento era lógicamente ayudar al Gobierno local a aprobar medidas de apoyo a todos los sectores afectados por la crisis sanitaria, social y económica. Por lo tanto, cualquier nombramiento iba a quedar para después y, además, nosotros somos un equipo y la prioridad no son las personas sino el partido.

¿Ha decidido el PP apostar por la experiencia con su elección para estar al frente del grupo?

Sí, porque llevo nueve años en el Ayuntamiento, cuatro de ellos dirigiendo el área de Hacienda en el Gobierno local, que ahora mismo es un tema importante. Entendemos que bajar impuestos y aprobar un presupuesto sería lo lógico, al igual que un nuevo plan de rescate económico y social, por lo que los asuntos económicos tienen ahora mucha importancia.

¿Le sorprendió que el Gobierno local renunciara a elaborar un presupuesto para prorrogar el actual?

¡Cómo no me va a sorprender! No pueden decir que no van a hacer un presupuesto porque el actual va a ser mejor que el que podrían hacer. Lo que tienen que hacer es una previsión de los ingresos que van a tener. No quieren hacer el presupuesto porque no quieren pactar. Es un gobierno débil, que ha integrado a la concejala de Ciudadanos, se ha enfadado con su socio prioritario que era Marea Atlántica con su pacto a la coruñesa, que ahora va a tener que hacer un pacto a la madrileña con Podemos y en el que el BNG es un socio pero siempre con un sí pero no. Y no quieren negociar con el PP, porque la alcaldesa dijo que nos iba a dejar como última baza. Y es preocupante porque en lugar de pactar una vez van a tener que hacerlo a trozos con las modificaciones del presupuesto, y los convenios con las entidades sociales.

Pero si hay esas diferencias con los grupos que le apoyaban hasta ahora, ¿tendrá el Gobierno local que pactar con el PP?

Un nuevo plan de rescate es fundamental, pero también saber cómo está funcionando el actual, que por lo que sabemos lo está haciendo mal porque la gente no cobra las ayudas. Y no se convoca la comisión de Hacienda para rendir cuentas del plan, que era uno de los puntos del acuerdo con todos los grupos.

¿Apoyarían un nuevo plan de rescate si no se garantiza su correcto funcionamiento?

Por supuesto que no. Lo primero que tienen que hacer es rendir cuentas del actual para ver qué es lo que funciona y lo que no, de forma que lo que no funcione exigiremos que se corrija. Eso es irrenunciable y debería serlo para todos los grupos. Si se ha podido pactar el primero, ¿por qué no se va poder pactar el segundo con todos los grupos? ¿por qué en esta ocasión va a haber grupos prioritarios y no prioritarios? Nosotros somos el grupo mayoritario y entendemos que se debe contar con nosotros desde el primer minuto. Y además están los convenios con entidades como Cáritas, Cruz Roja, Padre Rubinos... que lo están pasando mal y están ayudando a muchísima gente. Si no se aprueban esos convenios, esas entidades no van a cobrar y el servicio esencial que prestan no van a poder ofrecerlo. Y eso debería estar aprobado el uno de enero.

¿Cree que va ser un final de mandato complejo tras el paso de Mónica Martínez al Gobierno local y el rechazo de Podemos a entrar en el grupo de Marea?

Un gobierno débil en un momento complicado es lo peor que nos podía pasar. Ahora mismo la ciudad está en Segunda B y hay que ponerla otra vez en Primera. El Gobierno local hizo con su remodelación un cambio de cromos y competencias del que no se ha visto su resultado. Hace muchos anuncios, sobre todo en materia de movilidad, pero que no ejecuta, ya que no vemos resultados. Y en cuanto a los contratos, seguimos como con Marea porque no tenemos en marcha el de la recogida de basuras aunque se adjudicó y el de los contenedores está en la misma situación. No veo grandes diferencias con la gestión de Marea, aunque sí otro talante y que se dice que se dialoga mucho, pero no hay muchos resultados.