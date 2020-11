La Xunta no ve "incompatibilidad" en el cargo de Beatriz Mato en Greenalia

El director xeral da Función Pública, José María Barreiro, aseguró ayer que la Xunta no aprecia "incompatibilidad" por el cargo que la ex conselleira de Trabajo y de Medio Ambiente y ex candidata a la Alcaldía de A Coruña por el PP, Beatriz Mato, paso a desempeñar como directiva de la empresa Greenalia en febrero de 2020.

En respuesta a una pregunta del BNG, explicó que Mato realizó una "declaración expresa" de no haber firmado ninguna resolución ni sobre la matriz ni sobre ninguna del grupo durante su labor como alto cargo de la Xunta. Por lo tanto, "no se apreció incompatibilidad con la actividad a desarrollar" en la empresa en la que entró como directora de Desarrollo Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa en febrero de 2020.

Además, puntualizó que Mato cesó en su cargo el 27 de septiembre de 2018 por lo que, la obligación establecida por la Ley de transparencia y buen gobierno de la Xunta de no poder prestar servicios en entidades privadas relacionadas con expedientes sobre las que hubiese dictado resoluciones durante dos años tras su cese, terminó el 27 de septiembre de este año.

El diputado del BNG Luis Bará cree que el proceso está "lleno de irregularidades, poca claridad y una falta absoluta de integridad y ética".