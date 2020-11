El estado de ejecución del presupuesto municipal el pasado día 8 de noviembre, según los datos proporcionados por el propio Concello, refleja que a esa fecha se habían gastado 174,5 de los 318,9 millones disponibles para este año, lo que supone el 54% del total. Las cuentas municipales fueron incrementadas a lo largo del ejercicio con 58,9 millones, de los que 40,4 corresponden a remanentes procedentes de presupuestos anteriores, circunstancia que para el Gobierno local justifica que no haya un nivel de ejecución mayor al no haber tenido tiempo para invertirlos. Partido Popular y Marea Atlántica discrepan sin embargo de esa argumentación y reprochan al Ejecutivo socialista una baja ejecución presupuestaria, no solo en materia de inversión, sino también en el resto de capítulos presupuestarios, especialmente cuando la ciudad se encuentra gravemente afectada por la pandemia.

Fuentes municipales señalan por su parte que el gasto efectuado hasta el momento es el más elevado por el Concello en los últimos años en las mismas fechas, para lo que mencionan que el pasado 31 de octubre la cifra era de 171,9 millones y que sobrepasaba a la contabilizada ese día en los cuatro presupuestos anteriores. Esa argumentación no tiene en cuenta el incremento experimentado por las cuentas de este año, circunstancia que PP y Marea advierten de que no es una situación extraordinaria, puesto que todos los ejercicios se incorporan cantidades que proceden de gastos no efectuados anteriormente o de captación de nuevos recursos. Así, en 2019 esa cifra llegó a los 70,1 millones y en 2018 a los 55, según destaca esta formación.

La inversión es el capítulo presupuestario en el que se producen las mayores discrepancias entre Gobierno y oposición. Los socialistas defienden que se tenga en cuenta la ejecución teniendo en cuenta solo la cantidad consignada inicialmente, 24,3 millones, en lugar de los 64,8 disponibles en la actualidad con los aumentos del presupuesto. Este cálculo elevaría la proporción, ya que hasta el 8 de noviembre se habían invertido 16,6 millones. Pero el análisis de la ejecución presupuestaria se efectúa, sin embargo, en relación al total de recursos consignados en esa fecha, lo que en la práctica rebaja sustancialmente el porcentaje de la inversión realizada durante este año.

Consultado por este periódico, el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local explicó que el cálculo de la ejecución presupuestaria se lleva a cabo comparando “los créditos definitivos y las obligaciones reconocidas netas", en referencia a la cantidad disponible en esa fecha y al gasto comprometido en la misma.

El Partido Popular fue ayer un paso más allá en su análisis de la gestión al detallar que de los 64,8 millones que figuran ahora en el presupuesto para inversión en obras, 11,7 van destinados a las indemnizaciones por las expropiaciones del castro de Elviña derivadas de las sentencias judiciales contrarias a los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento durante los mandatos de Francisco Vázquez. Descontadas las compensaciones por el fallo judicial, solo se habrían invertido 4,9 millones, por lo que la ejecución sería del 9%, destaca el PP, para el que este dato justifica que se apruebe un nuevo plan de rescate socioeconómico y que se bajen los impuestos.

Para Marea Atlántica, que había censurado ya a principios de mes el bajo nivel de gasto del Gobierno local, es una consecuencia de la situación de división interna de los socialistas que hizo visible la destitución de la concejal Eva Martínez Acón y que tiene consecuencias graves para la ciudad ante la crisis económica y social causada por la pandemia.