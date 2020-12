Arriesgarse, dudar, crear y persistir. En definitiva, emprender. Eso es lo que han hecho los cinco jóvenes que ayer recibieron los Premios Emprende Coruña, que entrega la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE). De diferentes campos, con diferentes ideas pero con el mismo espíritu de querer superarse y hacerse un hueco importante en el mercado.

Los premios cuentan con dos categorías y tres accésits para reconocer la labor de estas empresas que, en palabras de la alcaldesa, Inés Rey, “condensan en su trabajo la tecnología al servicio de otras empresas y de las personas con un modelo de crecimiento respetuoso e inclusivo”.

La empresa Bacos logró el Premio Iniciativa Emprendedora por su iniciativa Tappy, un grifo de cerveza inteligente que funciona como autoservicio. “Dejamos la hostelería, porque las cosas no estaban para intentar venderles nada, y nos centramos en otros contextos, como bodas, comuniones, bautizos o pequeños hoteles”, explica su cofundador, Jaime Domínguez.

El Premio Iniciativa Empresarial fue para Kiwanda Labs, que se dedica a solucionar problemas de inventario, trazabilidad y logística. Como explican en su página web, Kiwanda proviene del dialecto Swahili y significa fábrica. Con ese concepto, explica Francisco Robredo, apuestan por “una forma diferente de gestión” y dar impulso a las empresas para “vender más con menos recursos”. La firma de bisutería Carmelamola, el software de agricultura oSIGris y la empresa Qaroní recibieron los tres accésits a la responsabilidad social empresarial, internacionalización, creación de empleo e innovación.

Aunque las ideas de negocio de estos cinco emprendedores han sido las protagonistas del acto, el coronavirus también ha estado presente. Pero no por su lado negativo, sino porque Jaime Domínguez, Carmen Álvarez, José Delgado, Francisco Robredo y Rubén Mella han sabido reponerse y adaptarse a la nueva situación. “Nadie pensaba en una pandemia cuando puso en marcha su negocio, pero hoy vemos aquí ejemplos de cómo es posible salir adelante incluso en las condiciones más adversas”, apuntó el presidente de la Diputación, Valentín González-Formoso, que reclamó también que empresas e instituciones “apuesten por aprovechar el gran potencial de Galicia”. Inés Rey opina que es momento de valorar “la cultura emprendedora, por su potencial en la generación de riqueza, empleo y bienestar social”.

Jaime Domínguez - Bacos

“La pandemia nos sirvió para prestar más atención a otros contextos”

Bacos es especialista en productos y servicios digitales y su iniciativa Tappy ha cambiado la forma de tomar cerveza. O, más bien, servirla. “Es un grifo de cerveza que se puede utilizar como autoservicio. Es un carrito muy chulo. Lo enchufas y no necesitas camarero, solo un código QR, que desbloquea el grifo y te puedes echar una caña. El pago se hace por la aplicación o con tarjeta”, detalla su cofundador, Jaime Domínguez, que ayer recibió el Premio Iniciativa Emprendedora. La idea se materializó en mayo de 2019 y fue un boom en grandes eventos. “Por eso el coronavirus nos afectó mucho. Perdimos el 30% de la facturación. La falta de eventos y conciertos nos hundió. Pero la pandemia nos sirvió para prestar más atención a otros contextos”, revela. Así, Tappy ha llegado a “bodas, pequeños hoteles y bares”. “Lo que conseguimos es llevar la cerveza a contextos donde antes era imposible”, reconoce el joven emprendedor, que agradece el apoyo de los “establecimientos familiares”, que han conseguido “salvar el verano” con iniciativas como esta.

Carmen Álvarez - Carmelamola

“Lo de hacer joyas fue una alternativa para mejorar las destrezas y no aburrirse”

Cuenta Ana Rodríguez, la madre de Carmen Álvarez, que su hija siempre ha sido “muy presumida”. Su pasión por las joyas y la bisutería la ha llevado a pasar muchas horas en su taller para hacer sus creaciones. Pero Carmelamola, que es como se llama su marca, nació “de casualidad”. “Lo de hacer joyas fue una alternativa para mejorar sus destrezas. Con todo se aburría y no avanzaba. Se nos ocurrió empezar a trabajar con abalorios y que pudiese hacer piezas”, relata. Rodríguez empezó a lucir los collares que hacía su pequeña. “A ella le gustaba mucho que yo los llevase y la gente me empezó a preguntar por ellos. ¿Por qué no me haces uno? Me decían. Y surgió así”, recuerda. Con “el boca a boca y las redes sociales” fueron llegando los pedidos y se dio forma a “un proyecto muy bonito”. “Carmen aprende cada día cosas nuevas. No es solo el montaje de la pieza, sino elegir los colores, ordenarlos, abrir los botes... No hay otra actividad en la que ponga tanta atención”, reflexiona su madre. Carmelamola fue premiada este año por LA OPINIÓN dentro del encuentro anual e-Woman.

José Delgado - Qaroní

“Apostamos por la digitalización de la pequeña y mediana empresa”

Qaroní es una empresa de tecnología con “gran experiencia” en el mundo de los servicios financieros. Lo explica uno de sus fundadores, José Delgado, que explica que su equipo trabaja “todo el tema del valor añadido del pago digital”. De hecho, la empresa está detrás de la tecnología de los Bonos Presco. Lo curioso es que ese no es el único campo que dominan. “También apostamos por la digitalización de la pequeña y mediana empresa. Captamos sus problemas y les ayudamos a desarrollar productos digitales que tienen las grandes empresas, pero siempre con un coste bajo”, expone el emprendedor, que recuerda que la firma nació en noviembre del año pasado. El COVID-19 les obligó a “superar muchos retos”. “Al principio hubo incertidumbre, pero tiramos hacia adelante. Tratamos de estar presentes para los clientes y ayudarlos. No nos quedamos de brazos cruzados. Les dimos herramientas para hacer frente a la situación y eso se nos ha devuelto”, resume Delgado, que hace balance y asegura que “ha sido un buen año”.

Francisco Robredo - Kiwanda Labs

“El objetivo es ayudar a las empresas a vender más con menos recursos”

“Queremos ayudar a las empresas a vender más con menos recursos”, sentencia Francisco Robredo. Esa es la máxima de Kiwanda Labs, que busca “soluciones para digitalizar empresas, optimizar los procesos y proporcionar trazabilidad real”. Ha recibido el Premio Iniciativa Empresarial. “Tratamos de darle vida a los productos mediante etiquetado inteligente para que las empresas sean más eficientes. Integrar su canal físico en el online”, resume uno de los creadores de esta empresa. Hace poco más de un año que arrancaron, así que no ha sido un inicio fácil. “Empezamos fuerte, con proyectos con grandes multinacionales como Bayer, pero con la pandemia se paró todo. Fue un shock”, recuerda. Sin embargo, “con las tiendas cerradas empezaron a llegar las llamadas”. “Necesitaban vender sí o sí”, comenta Robredo, que apuesta por “un mundo más digital”. “Nuestra filosofía es dimensionar las tecnologías que utilizan grandes firmas como Inditex para adaptarlas a presupuestos de pymes”, informa, y añade que “no se necesitan grandes inversiones”.

Rubén Mella - Osigris

“Quisimos conocer el mundo de la agricultura y escuchar sus demandas”

Una herramienta, con aplicación móvil y página web, para que “los agricultores puedan digitalizar su explotación”. Es el resumen de lo que ofrece oSIGris. “Quisimos conocer el mundo de la agricultura y la ganadería y escuchar sus demandas”, explica Rubén Mella. Así, la empresa, que arrancó en 2018, trata de mejorar “la conexión entre el agricultor o ganadero y el técnico” y facilitar la creación “del cuaderno de campo o cuaderno de pastoreo”. Recuerda Mella que en los meses de confinamiento encontraron “trabas” para seguir creciendo, pero supieron adaptarse. “Solíamos hacer muchas visitas y reuniones. Eso se ha convertido en videollamadas”, detalla el emprendedor. oSIGris se ha centrado, además, “en mejorar la conexión con los técnicos para evitar el contacto directo” mientras el coronavirus siga siendo un problema. La empresa también ha desarrollado un sistema sobre enfermedades para que “agricultores puedan solicitar recetas, como si fuese un médico, y así saber qué aplicar a su cultivo y tratar el problema”.