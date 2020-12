Roberto Vázquez ha asumido el cargo de gerente de Marineda City tras la marcha de Ana López, al frente del centro comercial desde 2014. Lo hace “con mucha ilusión”, pero consciente de que no es una temporada fácil. Trata de verle el lado positivo a la situación y defiende que Marineda City “también es comercio local”.

¿Asume el cargo en una situación complicada?

La situación es la que es. No es lo deseable por la pandemia, pero hay que relativizar. Las cosas se dan cuando se dan. Igualmente, tengo mucha ilusión y ganas. Cuento, además, con un equipo magnífico. Lo peor es para familias y afectados por el coronavirus.

¿Qué retos tiene el centro comercial para 2021?

Sabemos que la situación actual va a continuar, aunque ojalá solo por unos meses. Desde el inicio de la pandemia, desarrollamos un plan de acción y protocolos para la reapertura, aunque el centro no cerró porque tiene tiendas de primera necesidad. El grueso de los establecimientos sí cerró. Nuestro plan tiene varios ejes básicos: el cumplimiento de la normativa y restricciones sanitarias, garantizar la seguridad de todos, ofrecer un apoyo extra a los arrendatarios, profundizar en la transformación digital y seguir ofreciendo experiencias únicas. Las previsiones siempre son difíciles, así que lo que haremos en los primeros meses del año es continuar y maximizar este plan de acciones.

Usted lideró en los últimos años esa transformación digital, ¿en qué se basa?

Son muchas cosas las que estamos desarrollando. Antes de la pandemia, nos centramos en conectar con nuestro clientes por canales online, redes sociales, wifi y página web. Más allá de eso, prestamos atención al ecommerce, aunque nosotros no nos encargamos de comercializar bienes y servicios. Hemos instalado puestos de pick and collect de Amazon y desarrollamos acciones de loyalty para premiar la fidelidad de los clientes. De esta forma, si es necesario tomar medidas por la pandemia, podremos hacerlo de la forma mas ágil posible. En enero lanzaremos una intranet de arrendatarios. Se trata de una herramienta tecnológica para digitalizar procesos de gestión que hasta ahora se hacían en papel.

El COVID-19 ha obligado al cierre de muchos negocios, ¿Marineda City lo ha notado?

Antes de la pandemia, la renovación de establecimientos ya era una dinámica. Es el propio ADN del centro comercial. No es positivo, pero sí lo es para el usuario. Hay acciones que pierden su atractivo y tienen que ser sustituidas por otras tiendas más de moda. Es de la ley del comercio. Pero si los establecimientos ya no estaban bien gestionados antes de la pandemia, esta situación acelera su fin. Sí han cerrado algunas tiendas, pero también hemos abierto establecimientos de restauración, un local dedicado al segmento infantil y uno del mundo del motor. El coronavirus no ha hecho que algunos cerrasen sino que ha acelerado el proceso de los locales que estaban en caída.

¿También ha caído el número de visitas?

Sí, pero no se pueden comparar afluencias de este año y del año pasado. Marineda City tiene una capacidad muy importante y ahora solo pueden acceder residentes en A Coruña, Culleredo, Cambre y Arteixo. Eso lo notamos. Mucho cliente potencial no puede acudir al centro, así que las afluencias no son comparables. De todos modos, hemos visto otras tendencias. El gasto medio por cada visita se ha incrementado de forma importante. Eso quiere decir que los clientes y usuarios, debido a las restricciones, hacen una visita más medida y pensada, para cubrir todas las necesidades básicas y a partir de ahí se genera una visita con un potencial de compra superior al de antes, cuando un cliente podía ir al centro comercial un día de paseo y otro a comprar, pero se han perdido un poco las visitas de ocio.

En momentos de crisis, se trata de impulsar el comercio local y de proximidad. ¿Cómo se posiciona Marineda City ante esto?

Marineda City tiene comercio local. Entorno al 55% de los establecimientos es inversión local. Son empresarios de aquí los que están generando esa actividad económica. Mas allá de que puedas ver una marca internacional, es en régimen de franquicia, así que el motor, los gastos y los ingresos quedan aquí, en la ciudad. Es importante que ciertas empresas implantadas ahora en la calle, en el centro de la ciudad, han tenido su primera tienda aquí en Marineda. Han podido expandir su actividad. La visión que tenemos es que todo es integrador y los objetivos son comunes. No buscamos independencia, sino ser un ente conjunto.