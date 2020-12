Los cuatro grupos municipales que forman parte del consejo de administración de la Empresa Municipal de Vivenda, Servizos e Actividades (Emvsa) aprobaron ayer la ampliación de capital de 1,23 millones de euros que fue solicitada por su dirección para hacer frente al déficit que sufre por la insuficiencia de recursos para hacer frente a los encargos realizados por el Concello. El Gobierno local deberá aprobar una modificación del presupuesto del próximo año, que será prorrogado del actual, para transferir esa cantidad a Emvsa, lo que obligará a los socialistas a negociar esta iniciativa con la oposición, que ayer recriminó nuevamente la renuncia a la elaboración de unas nuevas cuentas municipales y el exceso de encomiendas realizadas a la empresa municipal, derivadas de mandatos anteriores.

La gestión del servicio de alquiler de bicicletas BiciCoruña, las instalaciones deportivas de la fábrica de armas, la tramitación de las multas de tráfico y la revisión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Ciudad Vieja y Pescadería son las actividades realizadas por Emvsa que le generaron un déficit de 1,23 millones entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2020, según detalló la compañía en la argumentación que presentó para reclamar una ampliación de capital por ese mismo volumen económico.

La situación de la empresa municipal es tan complicada que podría verse obligada a “paralizar sus servicios” , así como a “solicitar el concurso de acreedores”, según comunicó al Concello. Emvsa ya se vio en una situación semejante en 2016, ya que solicitó una ampliación de capital también de 1,2 millones que solo fue respaldada en el pleno municipal por Marea Atlántica, entonces al frente del Gobierno local. El BNG votó en contra porque los fondos procedían de la partida de la Renta Social Municipal, mientras que PSOE y PP justificaron su abstención al entender que la ampliación debería efectuarse con cargo al presupuesto del año siguiente.

Frente a la postura adoptada hace cuatro años, los socialistas defendieron ayer el rescate de Emvsa mediante una modificación presupuestaria como fórmula para “paliar la situación” que sufre la empresa, según fuentes municipales, que recordaron que contabiliza pérdidas desde 2014 a causa de las numerosas encomiendas de gestión que se le realizaron.

Pero las decisiones que corrijan este problema aún tardarán en llegar, ya que el Gobierno local esperará a que se produzcan varios hechos relacionados con las actividades que desempeña Emvsa para adoptar medidas. Una de ellas es el aumento del número de estaciones y bicicletas de BiciCoruña que se producirá el próximo año, mientras que otra se refiere al inminente fin de algunas de las concesiones de los aparcamientos de la ciudad, que podría derivar en la opción de que sean gestionados por Emvsa, que ya realiza esta labor en varios de la ciudad.

La empresa municipal se responsabilizará además de la gestión del polideportivo de O Castrillón cuando concluyan las obras para su equipamiento interior y por el momento se desconoce cuál será la fórmula para el de San Diego, que opera con el contrato prorrogado desde el pasado mayo sin que el Gobierno local se haya decantado por convocar un nuevo concurso para su gestión por una empresa privada o se la encargará a Emvsa.

Tras dar su visto bueno a la ampliación del capital social de la empresa, el Partido Popular destacó que para llevarla a cabo será necesario efectuar una modificación del presupuesto prorrogado, situación que también se produce con los convenios que cada año se firman con las asociaciones de la ciudad, las nuevas inversiones que habrá que acometer y el nuevo plan de rescate social y económico para 2021. Estas razones llevaron a los populares a considerar urgente que se negocie esa modificación con el fin de que “entre en vigor cuanto antes”.

Para la representante de Marea Atlántica en el consejo de administración de Emvsa, Claudia Delso, el voto favorable de todos los grupos a la ampliación de capital supuso que “cambió la vara de medir” con relación a 2016, ya que entonces se impidió aumentarla en 515.000 euros como pretendía el Gobierno local del momento para hacer frente a las necesidades de BiciCoruña. Delso reclamó en el consejo que se recupere el objeto social original de la empresa, la promoción de la vivienda pública, así como que se apueste por la rehabilitación. Marea expresó ayer su preocupación por la necesidad de recurrir a una modificación del presupuesto prorrogado, ya que tendrá que ser consensuada para poder salir adelante.

Delso propuso en el consejo que Emvsa se encargue de la gestión del complejo deportivo de San Diego y que se realice un estudio sobre la posible ampliación del horario de BiciCoruña los fines de semana para el verano ante la demanda existente.

El BNG destacó por su parte que reclama desde hace años que no se aumenten las encomiendas de gestión de Emvsa ante las advertencias que realiza el interventor municipal en ese sentido desde 2014, cuando la empresa comenzó a tramitar las multas de tráfico. La concejala Avia Veira exigió un “estudio serio” sobre esos encargos y que la empresa se centre en promover la política municipal de vivienda.

Informe de vivienda

Marea también expuso en la reunión su crítica al informe sobre la vivienda en la ciudad realizado por Emvsa, del que dijo que hace una previsión de aumento de la población demasiado optimista, no calcula el número de viviendas vacías de un modo real al no disponer de datos de consumo de agua de 20.000 y no tener en cuenta los efectos de la pandemia ni las características del municipio coruñés. Sobre esta cuestión, el Gobierno local se comprometió a analizar el documento en una sesión de la comisión de Urbanismo.