El juzgado de Instrucción número 8 investiga el caso de la Primitiva millonaria sin dueño. El lotero de San Agustín, donde se comprobó el boleto junto a otros tres, asegura que se lo encontró cuando estaba “solo”, pero la Policía Judicial concluye que no es el legítimo dueño y considera “indiscutible” que frente a él se encontraba el apostante.

E ¿Cuándo se selló la Primitiva millonaria? El apostante validó cuatro boletos, uno de ellos el premiado con 4,72 millones de euros, el 26 de junio de 2012 en la administración de Loterías situada en el Carrefour de Alfonso Molina.

E ¿Cuándo fue el sorteo y se comprobó el resguardo? El sorteo de la Primitiva fue el 30 de junio de 2012 y el boleto sellado en Carrefour resultó agraciado con un importe de 4,72 millones de euros. Dos días después, el jugador acudió a la administración de San Agustín, ahora ubicada en la esquina de la calle Pío XII, para comprobar los cuatro boletos, pero solo se le pagó un premio inferior de tres euros.

E ¿Qué hizo entonces el lotero? El lotero, Manuel Eugenio Reija, declaró que se había encontrado el billete “cuando se encontraba solo, sin ningún cliente”. Lo vio, según sus palabras, en la parte exterior del cristal, junto al pasamonedas y “en unas condiciones impecables”. Al día siguiente, informa la Policía Judicial, se lo entregó a su hermano, Miguel Reija, delegado provincial de Loterías. Este lo traspasó a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El 5 de septiembre, el lotero solicitó cobrar el premio por su “buena fe” y la “predisposición para colaborar”. A día de hoy, Manuel Reija mantiene que no tenía “a nadie delante” cuando pasó el resguardo por la máquina y asegura que su “primera intención siempre fue encontrar al afortunado”.

E ¿Cómo actuó Loterías? La SELAE comunicó el hallazgo del resguardo al Servicio de Control de Juegos de Azar e instó a la Policía Judicial a analizar las huellas dactilares para poder identificar al posible propietario. Se detectaron once huellas, pero no resultaron relevantes, según el informe policial. La SELAE también solicitó tener acceso a las diez transacciones anteriores y posteriores que se realizaron en la administración de San Agustín. En julio de 2013, un año después, se tramitó el depósito del boleto en el Ayuntamiento de A Coruña y se publicó el hallazgo en el Boletín Oficial de la Provincia.

E ¿Qué revelan los datos de la máquina? Que el propietario de la Primitiva millonaria entregó cuatro boletos a las 11.25 y 39 segundos del 2 de julio de 2012. Se le abonaron tres euros por un premio inferior. Además, tres segundos antes se había hecho una comprobación de otro cliente y 49 segundos después se realizaron dos nuevas apuestas. Con estos datos, la Policía Judicial concluye que el jugador se hallaba frente al lotero “indiscutiblemente” cuando comprobó los boletos. Sin embargo, Reija asegura, como hizo ante la jueza, haber encontrado el resguardo cuanto estaba “solo”.

E ¿Se volvió a comprobar el resguardo premiado? Sí, la máquina muestra que, minutos después de la presentación a cobro de estos cuatro boletos, que habían sido sellados previamente en Carrefour, el lotero los volvió a comprobar para encontrar la Primitiva premiada, que pasó de nuevo por la máquina una tercera y última vez. La primera vez, en la pantalla apareció un mensaje que decía Premio Superior. Llevar resguardo a la Delegación, lo que significa que el premio supera los 5.000 euros. Esa misma frase se pudo ver en la pantalla exterior, pero solo durante dos segundos, lo que, indica la Policía Judicial, “imposibilitó” al apostante advertir dicho mensaje.

E ¿Cómo se inició la investigación? En diciembre de 2018, un hombre, ya fallecido, presentó una denuncia, pues defendía que era el legítimo propietario del boleto. La investigación se inició entonces para esclarecer de quién es la Primitiva millonaria, a la que salieron unos doscientos “pretendientes” desde que se comunicó el hallazgo.

E ¿Se notificó la situación a los dueños de la administración de Carrefour, donde se sellaron los cuatro boletos? Según el informe policial, se les tomaron las huellas a la gerente de la administración de Carrefour, a su marido y a su empleada, para ver si se correspondían con las halladas en el resguardo ganador. Ese mismo día, señala la Policía Judicial, el delegado provincial de Loterías, Miguel Reija les dicho que, “una persona honradísima y muy formal, había hecho entrega del boleto premiado” [en referencia a su hermano] y les había pedido “que no se preocupasen, que ya los tendría informados”, algo que, según revela el informe policial, “nunca hizo”. El lotero del centro comercial apuntó también en su intervención con la policía que el delegado de Loterías podría haber hecho algo más por intentar conocer quién era el legítimo dueño del boleto millonario ya que, si bien la administración no contaba con cámaras de seguridad, sí que las tenía Carrefour, por lo que podría haber reclamado las imágenes para esclarecer el caso.

E ¿Ha habido declaraciones ante la jueza? El lotero de San Agustín, Manuel Eugenio Reija, y su hermano, Miguel Reija, delegado provincial de Loterías, declararon como investigados —figura que sustituye a la de imputado— en noviembre de 2019. El lotero reconoció entonces ante la jueza, que ya no es la misma que instruye actualmente el caso, que si hubiese tenido la intención de quedarse con el dinero del boleto premiado, se habría ido “a Canarias”. Además, achacó a un despiste que dijese, en un principio, que había hallado solo un boleto, y no los cuatro que presentó la víctima como reveló la máquina de comprobación de apuestas de su administración. Su hermano insistió en que el proceso se desarrolló de forma correcta. El pasado marzo, la nueva jueza retomó el caso y citó a declarar a siete directivos de Loterías que, también en calidad de investigados, explicaron durante siete horas sus versiones sobre el boleto premiado. Manifestaron el pasado marzo que no tenían la obligación de buscar al titular del resguardo, por lo que no emprendieron acciones para ello. Sobre esto, aseguraron también que no dieron instrucciones a los hermanos Reija de ocultar datos que ayudarían a encontrar al dueño del billete. La jueza seguirá citando a más investigados.

E ¿Cuáles son las conclusiones de la Policía Judicial? En un informe enviado al Juzgado de Instrucción número 8, la Policía Judicial concluye que el lotero no debe ser el legítimo beneficiario de la Primitiva millonaria, pues la actividad de su máquina, con movimientos segundos antes y después de las 11.25 horas de aquel 2 de julio de 2012, revela que “indiscutiblemente” se encontraba frente al apostante cuando comprobó los cuatro boletos, en un plazo de 16 segundos.