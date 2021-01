Claudia todavía no lo sabe, pero quizá su número favorito, en un futuro, sea el 21. Y no por casualidad. La pequeña nació el jueves en el hospital Belén de A Coruña. El calendario marcaba el 21 de enero de 2021. Pero ahí no acaban las coincidencias con este número que ya se puede considerar mágico. Por lo menos para su familia. Nació cuando el reloj llegaba a las 21.00 horas. Su madre, además, se encontraba ingresada en la habitación 21. Parece sacado de una película y es el sueño de cualquier supersticioso. Cualquiera iría corriendo a pedir un décimo de Lotería con esta cifra. Pero la historia continúa. El ginecólogo que atendió el parto firmó el protocolo a las 21.21 horas. Por razones obvias, la familia de Claudia nunca olvidará este momento, pero también queda marcado por un número que ha acompañado a la pequeña desde su primer segundo de vida.