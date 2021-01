Con su incidencia acumulada a 14 días ligeramente por encima de las 900 infectados por cada 100.000 habitantes y convertida en la zona cero de la tercera ola de la pandemia en Galicia, la Xunta decide convocar desde hoy a un cribado masivo a todos los vecinos de A Coruña entre 18 y 60 años, que son 137.960, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) de 2020. El Sergas utilizará las instalaciones de Expocoruña, un espacio reservado desde el pasado mes de marzo para un hospital de campaña y que encuentra desde esta mañana una nueva funcionalidad. Sanidade pretende realizar “en un principio” 4.500 test de antígenos al día, con lo que las pruebas masivas podrían demorarse en torno a un mes, en el caso de que acudan todos los citados, algo bastante improbable si se atiende a las experiencias previas en la ciudad y en diferentes concellos de la comunidad.

Todos los convocados, los casi 138.000, serán requeridos por la Xunta vía SMS y para que les llegue la notificación deben tener su número de teléfono registrado en el sistema de avisos Lembra del Sergas, que autoriza a las autoridades sanitarias a enviar notificaciones a través de este canal de comunicación. Todas las pruebas se realizarán bajo techo (no como hasta ahora en A Coruña, en el autocovid de O Ventorrillo) en el amplio hall de entrada de Expocoruña, que desde ayer por la mañana empezó a ser habilitado para las nuevas necesidades. La previsión es hacer una prueba al minuto, según fuentes sanitarias, con los tradicionales bastones que recogerán muestras del interior de las fosas nasales de los testados. De hecho, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, el gerente del área sanitaria de A Coruña, Luis Verde, y el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, se desplazaron ayer al recinto para supervisar los trabajos y todo el circuito habilitado para el que será el gran cribado masivo de esta crisis del COVID en Galicia.

Muchos coruñeses ya han empezado a recibir los SMS y ya se están acercando a Expocoruña desde las 09.00 horas. Los primeros citados, según reveló el Sergas, pertenecen a los centros médicos de Os Mallos, Matogrande y Elviña-Mesoiro y “cuando acaben, se irán incorporando” más pacientes y “más profesionales de otros centros hasta finalizar el cribado”, según la Xunta.

Expocoruña no será el único punto en A Coruña, ya que también se habilitará la Casa del Mar, donde se recogerán las muestras a pie de calle en una zona acondicionada en la puerta a tal efecto. A estas dependencias solo acudirán las personas citadas cuyo médico de cabecera esté en este centro.

Segunda tanda de pruebas

La decisión supone el cribado de mayor envergadura en Galicia, pero no es el primero, ni siquiera en A Coruña. En pleno pico de contagios de la segunda ola, en los meses de julio y agosto y con 960 casos activos (ahora hay 2.253), el Sergas decidió hacer test masivos en el concello a jóvenes entre 18 y 40 años, que entonces, como ahora, suponían el grueso de los infectados y los mayores vehículos transmisores del virus por su movilidad y su vida social.

En O Ventorrillo empezaron las pruebas el 19 de agosto de 2020 y se prolongaron hasta noviembre. Los citados fueron 62.000 y, según los datos de los primeros días, estaban acudiendo el 35% de los convocados. Han pasado algo más de dos meses desde su finalización y el Sergas no ha hecho públicos los resultados ni los datos de este amplio muestreo. En su momento, fueron muchos los que durante las semanas en que duró el cribado de verano y principio del otoño se quejaron de que nadie les había llamado y que fue al consultar su perfil en la plataforma E-saúde cuando descubrían que tenían cita ya concertada para la prueba o que incluso ya se les había pasado. La Xunta aseguró en aquel momento que contactó, a través de una empresa externa, por teléfono con todos los que entraban en esa franja de edad para darles cita.

El tráfico

El Ayuntamiento de A Coruña, una vez conocida la decisión del Sergas de realizar un cribado en la ciudad, informó de que “la Policía Local colaborará en el control de los accesos al recinto ferial y regulará el tráfico en el cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de los vecinos que la Xunta convoque a estas pruebas” .

En la comarca

Los cribados que llevaban unos días realizándose en la comarca llegan a A Coruña. Hasta ahora diferentes franjas de población de Arteixo, Cerceda, Carral y Betanzos han pasado o están pasando los test para aislar a los contagiados asintomáticos y cortar la cadena de transmisión. Otro de los concellos importantes de la zona como Culleredo, con 287 casos activos, ha solicitado también que sus vecinos sean sometidos a este tipo de pruebas masivas.

Los test de antígenos, más efectivos en sintomáticos

Para realizar este cribado masivo a cerca de 140.000 coruñeses en el próximo mes, la Xunta utilizará los test de antígenos con toma de muestra vía nasal, que están especialmente prescritos para detectar a pacientes sintomáticos con una alta carga viral en los primeros cinco días del contagio (su sensibilidad es del 95% en estos casos), no tanto en asintomáticos o en sintomáticos que lleven más jornadas de infección. Una de las ventajas de este tipo de prueba es lo rápido en lo que se conocen los resultados, a diferencia de lo que ocurre con las PCR, con lo que en unos minutos la consellería de Sanidade tendrá el resultado de todos lo que pasen por Expocoruña. Al dar de alta la tarjeta del Sergas los responsables médicos suelen solicitar un teléfono de contacto del paciente, pero quien no tenga actualizados esos datos puede verse en la situación de que no le llega la notificación de Sanidade para presentar en Expocoruña para realizar la prueba, a pesar de encontrarse en esa amplia franja de edad marcada entre los 18 y los 60 años. É-Saúde, la aplicación móvil del Sergas para que los usuarios de la sanidad pública gestionen su historial clínico, cuenta entre sus funciones con un servicio de avisos a través de SMS y correo electrónico que no solo permite recibir en la mano información relacionada con la salud, sino que también evita que no se olviden la cita con el médico. El proyecto, bautizado en 2007 como Lembra, puede activarse a través de la web de Sanidade o en las ventanillas de admisión de los centros de salud. Es totalmente gratuito y, dependiendo de la modalidad que se elija, deberemos realizar diferentes trámites.