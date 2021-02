El proceso para integrar los muelles sin actividad en el casco urbano comenzará en las próximas semanas con la apertura al público del de Trasatlánticos los días que no haya escalas de cruceros, mientras que el de la Batería lo hará en torno al verano, aunque el de Calvo Sotelo se pospondrá al próximo año. La Autoridad Portuaria aclaró sin embargo que este proceso dependerá de la evolución de la pandemia, por lo que no es posible concretar una fecha concreta en la que abrirá el muelle de Trasatlánticos, aunque inició la ya la coordinación con Delegación del Gobierno, Subdelegación del Gobierno, Policía Nacional y Guardia Civil para garantizar la seguridad de los peatones y de la actividad portuaria cuando se abran al público estos muelles y la próxima semana se reunirá el Comité Consultivo de Protección del Puerto para informar y coordinar la iniciativa.

El objetivo de la Autoridad Portuaria es que los ciudadanos “puedan recuperar la cercanía con el mar y el paisaje portuario que forma parte de la identidad de A Coruña”, así como que esta medida permita “dar a conocer la actividad que se realiza dentro del recinto de la que constituye la primera industria de la ciudad”.

“Para nosotros es fundamental que los coruñeses se identifiquen con su puerto, lo comprendan, lo aprecien y lo sientan como suyo”, explicó el presidente de la Autoridad Portuaria. Martín Fernández Prado, para quien la apertura de estos muelles es “solo el primer paso para la integración definitiva en la ciudad de una de sus principales fachadas marítimas”, ya que serán una fase de transición antes del diseño de la integración en el casco urbano de todos los terrenos que queden liberados en el puerto, lo que hace necesario un acuerdo entre todas las administraciones implicadas.

A continuación se detallan los planes inmediatos del Puerto para estos muelles y las previsiones para los mismos de las Líneas Estratégicas para la Reordenación del Espacio Portuario Interior, elaboradas por la Universidade da Coruña a petición del Concello, que las asumió y pretende aplicarlas.

E Trasatlánticos. La Autoridad Portuaria anunció ayer que en este muelle se organizarán de inmediato actividades recreativas, deportivas o culturales de forma progresiva, aunque sin que interfieran en la actividad portuaria. Este muelle permanece sin cruceros durante 235 días al año, en los que se podrían desarrollar esas iniciativas. La propuesta de la Universidade es que en principio siga acogiendo estos buques y abrirlo al paseo cuando no haya este tráfico. También se propone demoler la estación marítima actual y trasladarla a la planta baja de Palexco. A medio plazo se defiende la apertura del muro que separa este muelle de Palexco y Los Cantones Village y de un acceso directo para vehículos desde la avenida do Porto. A largo plazo se propone demoler Los Cantones Village y el hotel Atlántico, reurbanizar los espacios ocupados por esos edificios y unirlos con la explanada de O Parrote, peatonalizar la avenida do Porto y trasladar los cruceros a la Batería y Calvo Sotelo.

E La Batería. A la espera de que se derriben los silos de cemento que aún quedan en este muelle, el Puerto aún no anunció sus intenciones para el mismo. Universidade y Concello plantean a corto plazo el acondicionamiento de la nave existente para usos ciudadanos y la apertura parcial del cierre para el uso temporal del muelle. A medio plazo se prevé la construcción de edificios institucionales y terciarios y la creación de una entidad pública en la que participen las distintas administraciones. También se propone abrir el cierre de la avenida do Porto y conservar solo los elementos de mayor valor patrimonial, demoler el edificio de Portos de Galicia, suprimir el vial de acceso al muelle de Transatlánticos y el cierre con de la Batería, prolongar hacia este muelle los jardines de Méndez Núñez. y construir una terminal para el transporte de ría. A largo plazo se defiende demoler la Jefatura Superior de Policía y acondicionar el entorno para actividades náuticas.

E Calvo Sotelo. Tampoco para este muelle hay planteamientos de la Autoridad Portuaria por el momento, ya que además será el último de los céntricos en quedar liberado. El documento elaborado por la Universidade para el Concello insta en primer lugar a demoler todos los silos excepto los de Cementos del Cantábrico, y el edificio del restaurante a la entrada del muelle, acondicionar para usos ciudadanos las naves que permanezcan, abrir el cierre para el uso temporal del muelle y ubicar una parada para los autobuses metropolitanos. A medio plazo se plantea construir la nueva Estación Marítima en el extremo del muelle, demoler las naves existentes., rehabilitar los silos de Cementos del Cantábrico como equipamiento cultural, eliminar el vial y el cierre interior del puerto, así como situar un intercambiador de autobuses metropolitanos a la entrada del muelle. A largo plazo se propone reurbanizar los espacios liberados, finalizar las edificaciones y equipamientos, además de instalar un elemento simbólico en el muelle.