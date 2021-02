La Policía Local detuvo de madrugada a un joven de 24 años al que denunció por un delito de amenazas y atentado en grado de tentativa contra agentes de la autoridad en el transcurso de una intervención policial en un hostal del centro de A Coruña, donde el hombre se había reunido con otro varón y una mujer en una habitación y desde que, con gritos, golpes y el volumen alto de una televisión, molestaban a los huéspedes.

Los tres jóvenes fueron denunciados por reunión de personas no convivientes y el detenido, vecino de Cambre, también por no usar la mascarilla tras ser requerido varias veces por los agentes. Según el informe del 092, durante la intervención los policías y el joven arrestado mantuvieron un tenso enfrentamiento tanto en la recepción del hostal como en el vehículo policial, al negarse el hombre a ponerse la mascarilla y, a continuación, al responder con agresividad a los requerimientos de los agentes. Cuando estos lo redujeron, el detenido se dio cabezazos contra las paredes del establecimiento y después contra las puertas del coche, por lo que la patrulla policial lo trasladó a un centro sanitario para ser tranquilizado y atendido de las lesiones que se causó.

De acuerdo con el parte policial, los agentes, que acudieron al hostal a las 6.15 horas, constataron, tras las quejas de un huésped que les contó que la recepción del establecimiento no había hecho nada al respecto, que las personas reunidas en la habitación de la que procedían los ruidos estaban celebrando una fiesta, ya que en el interior encontraron bebidas alcohólicas, además de manchas de sangre en una pared. Cuando los agentes llamaron a la puerta, les atendió un joven que dijo que estaba con su novia y que no era consciente de las molestias que estaba causando. Desde el interior, otro hombre gritó y amenazó a los policías, que solicitaron el apoyo de otra patrulla. Cuando quisieron identificarlo, les manifestó que no tenía la documentación encima, por lo que bajaron a la recepción para obtener sus datos. Una vez allí, el hombre bajó sin mascarilla e inició la fuerte discusión con los policías.