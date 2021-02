Jornada de sol y reapertura: terrazas llenas

En la primera jornada de la reapertura de la hostelería, que solo pueden recibir a clientes en las terrazas a un 50% del aforo, dejó imágenes de bares y restaurantes llenos, con brindis y reencuentros. Los locales de la zona de la Cormelana, que suelen dedicarse al ocio nocturno, se adaptaron al nuevo horario, hasta las seis de la tarde, para servir a sus clientes. Patrullas de la Policía Local vigilaron las plazas con más terrazas y gente para controlar que se cumpliesen las medidas: máximo cuatro personas sean o no convivientes y mascarilla puesta siempre que no se esté consumiendo. El sol y las buenas temperaturas también ayudaron a que no hubiese apenas sitio en las mesas.