¿A qué suena Maleza, su tercer disco?

Diría que suena a Bala, haciendo referencia a que es una mezcla de cosas. Cuando me preguntan qué hacemos me cuesta mucho responder. Va en la línea de Lume, que es un poco de todo, hay punk, hay rock cañero, digamos que un poco de todo. Esto va por aquí. Tiene algunas cosas nuevas, introduce algunos elementos que no teníamos, como un bajo en tres canciones, que toca Bonnie Buitrago. Sigue siendo un disco macarra, pero hay melodía de voces, hay juegos de voces, cosas que hasta ahora no habíamos hecho.

La gente busca referencias en otros grupos. Al principio, las comparaban con Nirvana. Ahora es un estilo más propio.

Sigue habiendo un poco de eso, son grupos que hemos tenido de referencias, hay algo de esa ola noventera grunge, hay algo de Melvins... Es una mezcla de influencias muy distintas, nosotras escuchamos de todo.

Su single, Agitar, ya rueda por las redes. ¿Cómo ha sido la acogida?

Muy buena, la verdad. Al final no sabes nunca cómo va a reaccionar la gente después de tanto tiempo sin sacar nada, pero el single está funcionando genial, tanto a nivel audiencia como en medios.

Se han lanzado a ciegas a una preventa con el disco. Es algo para lo que se necesita confianza en un grupo.

La verdad es que está yendo bastante bien. Estamos encantadas. Es la primera vez que hacemos esta estrategia, antes sacábamos el single y luego el disco. Nos lo hemos planteado distinto por la situación actual; si no podemos dar conciertos, sacamos buen contenido audiovisual. La preventa es arriesgar, sí, pero queríamos hacerlo. A ver qué tal funciona.

Para grupos como el suyo, con directos potentes, está siendo especialmente complicado. Su primer concierto de 2020 fue en septiembre. ¿Cómo fue ese año?

Fue una locura. Para nosotras el año pasado era muy prometedor. Tuvimos mala suerte, porque nuestro año de descanso fue el 2019, en el que nos centramos en el disco nuevo, en la preproducción, para coger carretera en 2020. Teníamos una gira por Estados Unidos, festivales grandes, pequeños, medianos... se fue cayendo todo, la fecha de salida del disco fue cambiando. La definitiva es el 14 de mayo. Hasta entonces haremos eso, presentaremos el disco poco a poco, iremos sacando singles.

Su disco Lume marcó un antes y un después en su carrera, las llevó por medio mundo. La pandemia no pudo venir en peor momento.

Sí, no pudo caer peor. Estábamos en un muy buen momento. Había buenas propuestas de viajes, de gira, ahora todo está en standby. Algo se recuperará, pero otras cosas ya nada. Lume marcó un antes y un después, prolongamos dos años la gira de presentación, estuvimos por Europa, Estados Unidos, Colombia, Japón....

Acaban de fichar por el sello Century Media Records, una discográfica muy potente.

Sí, lo dices hace unos años y no me lo creo. Ellos escucharon el disco, les gustó, quisieron apostar por el proyecto, confían en él. Para nosotras es un paso adelante muy importante, es subir un escalón muy importante para el grupo.

¿Es complicado, para dos mujeres jóvenes, hacerse un hueco en determinadas industrias, debido al excesivo paternalismo?

Sí, es cierto. La cosa está avanzando, hay cambios importantes, pero queda mucho por hacer todavía. Seguimos escuchando cosas como “para ser chicas lo hacéis muy bien”. Es una actitud que sigue presente, aunque la evolución está siendo buena.

En el disco colaboran con Bonnie Buitrago, Najwa Nimri y Lúa Mosquetera. Mujeres poderosas. ¿Una declaración de intenciones?

Sí. Por eso nos gustaba sacar Agitar de primer tema, es un combo de mujeres poderosas a las que admiramos. Elegimos Agitar por eso; por presentar ese primer tema a tope. La letra es de Lúa Mosquetera, que a parte de ser amiga, la admiramos como escritora. Con Bonnie coincidimos tocando en Australia, hicimos buenas migas, ella vino a nuestros conciertos. Lo que iba a ser una colaboración puntual fueron tres temas, porque nos encajaba muy bien lo que ella hacía. Con Najwa Nimri fue una cosa parecida, nos vio tocando en Madrid en el Cultura Inquieta. Tocábamos nosotras, Carmen Boza y Rosalía, fue su primer concierto de la gira del Mal Querer, con lo que estaban Almodóvar, Alba Flores Rossi de Palma, Najwa. A ella le gustó nuestro concierto, y quedó en el aire lo de hacer una colaboración algún día. Retomamos la idea cuando nos pusimos a componer este disco; le mandamos el tema y ella encajó sus voces. Estamos muy contentas.