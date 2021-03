La alcaldesa convocó el pasado 23 de febrero en la ciudad a representantes del Ministerio de Transportes, Puertos del Estado, Adif, Xunta, Diputación y la Autoridad Portuaria para abordar con el Ayuntamiento soluciones a los principales asuntos pendientes que tiene el Puerto coruñés: la conexión ferroviaria, la deuda por la construcción de la dársena exterior y la reordenación de los muelles urbanos. Inés Rey reitera, ante las críticas de la oposición municipal por la ausencia de plazos y de medidas concretas, que la cumbre sirvió para desbloquear el futuro del Puerto.

Los asuntos relacionados con el Puerto y los muelles parecen una carrera de fondo en la que no se ve la meta. ¿En qué fase nos encontramos?

En una fase importantísima, la del desbloqueo tras 17 años en los que las administraciones públicas implicadas no se han sentado a hablar del Puerto. Se está hablando mucho y hay muchísimo ruido, y creo que hay que pasar de las musas al teatro. Yo he convocado a las administraciones a sentarnos a la mesa y han venido todas. Desde el 23 de febrero se produce el deshielo y a partir de ahí se habla de todo. En tres horas no se arregla lo que no se ha hecho en 17 años, pero sí se dan unos primeros pasos con los que todos empezamos a trabajar en asuntos que estaban bloqueados. Ahora ya ninguna administración se baja del tren. No sé si estamos al principio o en mitad de la carrera, desde luego estamos en las vías del diálogo y la solución, por las que antes nunca nadie había transitado.

Esta semana el ministro José Luis Ábalos anunció tras la reunión con Alberto Núñez Feijóo que el tren se va a construir. ¿Le molestó que el ministerio no lo confirmase ya en A Coruña?

Este anuncio es absolutamente positivo para la ciudad, que es lo que me preocupa. Yo no estoy aquí para colgarme medallas, al contrario de lo que pretenden o pretendieron hacer algunos. El anuncio del ministro confirma lo que dijimos en febrero, no ha dicho nada diferente. ¿En qué se ha apartado? A lo mejor es que algunos anteponen sus intereses partidistas y personales a los de la ciudad. Repito, yo no necesito atribuirme el mérito. El puerto no se puede utilizar como lucha partidista ni para intentar dejar a una administración de lado porque no es del mismo color.

Usted, como Núñez Feijóo, han pedido la condonación de la deuda, y el Estado dice que eso es imposible. ¿Habrá que referirse a partir de ahora a “rentabilizar activos portuarios”, como se ha planteado, para dar solución a la deuda?

El Gobierno central anunció una moratoria hasta 2035 que nos abre un horizonte de soluciones a la deuda del Puerto. En eso se va a trabajar en la comisión de la que hablamos en febrero.

¿Rentabilizar activos concuerda con el interés de la Xunta por aportar dinero para cambiar por derechos de edificación en los muelles, como dijo el presidente esta semana, y que el BNG y Marea interpretan como intereses urbanísticos?

Eso tendrá que preguntárselo a la Xunta.

¿El Gobierno local se opone a vender suelo en los muelles para edificar?

Se tratará en su momento, en esa comisión de trabajo. Vamos a centrarnos en la reformulación de los convenios de 2004, que no sirven y hay que actualizarlos, y en la redacción de un nuevo protocolo y un convenio.

¿Coincide el Gobierno municipal con las propuestas del estudio estratégico que el encargó a la Universidad sobre la reordenación de los muelles?

No sé en qué grado coincidimos. Hay cosas que nos parecen positivas y óptimas y en las que en adelante se puede trabajar con las demás administraciones.

¿Por ejemplo?

Hay que contextualizar, porque hablamos de zonas que se pueden desarrollar en un periodo de 15 o 20 años, con propuestas a largo plazo. Se trata de establecer un borrador o marco en el que trabajar con distintas aportaciones.