“Se inauguró esta mañana una nueva emisora de radio en A Coruña, una emisora universitaria que va a funcionar cinco horas y media de lunes a viernes en el 103.4. Se llama Cuac, como los patos”. De esta manera informaba Televisión de Galicia en sus noticias el 27 de marzo de 1996 del nacimiento de la radio comunitaria de la ciudad, “hecha por la ciudadanía para la ciudadanía”, como siempre ha recalcado Mariano Fernández, uno de los socios fundadores de Cuac FM. Sus micrófonos llevan encendidos desde hace justo 25 años y habrá fiesta de aniversario estos días, con conciertos ayer y hoy.

Mariano Fernández y Tomi Legido estaban ayer en el Centro Ágora. Allí, con la colaboración del Concello y la Diputación, actuaron para el público Adhara & Ritman como mejor grupo local del concurso anual de bandas que Cuac organiza, y hoy la harán Psychoducks y Young Forest, desde las 19.00 horas, en la tradicional batalla musical. Mariano y Tomi todavía continúan en la emisora, son los dos supervivientes del equipo fundador, del que también formaron parte Roberto Garea, Marcos Fernández, Nino García, Begoña Núñez, Ana Belén García, José Manuel Vázquez y Sandra García.

“Cuac es como un río que no para de fluir. Alumnos universitarios que hoy son profesores universitarios han hecho y hacen programas”, cuenta Mariano Fernández, que vuelve atrás 25 años para recordar el empeño del Club de Prensa de la Universidade por montar una radio, la negativa inicial de la institución, lo rápido que nacieron los primeros programas después de que la UDC al final les cediera un espacio, las contribuciones de los impulsores para comprar equipamiento y el año en que dejaron de emitir por el cambio de ubicación, de la antigua facultad de Económicas al módulo junto a la pista de pádel, donde hoy hay dos estudios, una redacción, una biblioteca, un almacén y una escuela de radio.

A lo largo de este cuarto de siglo Cuac ha emitido 475 programas de todo tipo, unos de corta vida o esporádicos, otros continuos y longevos. Artistas locales, periodistas y meros aficionados a las ondas han conducido variados espacios radiofónicos o participado en ellos, han producido, coordinado y dirigido magacines y cientos de horas de noticias, debates, entrevistas, música y humor. Hay quien desde el primer día comparte su voz con los oyentes de forma ininterrumpida, como Pablo Rubén Fernández, que en 25 años ha estado al frente de tres programas, “por locura total por la radio”.

“El mérito de todo esto es de los fundadores, en especial de los que siguen desde el primer día”, resalta Fernández, conductor de Unicornio, La Tregua y Café con Gotas, espacios que guarda grabados en casetes donde han convivido la música, la literatura, la divulgación, la actualidad social y las entrevistas, desde ONG a deportistas, de psicólogos a artistas. “Soy muy feliz haciendo radio y no me canso. He tenido la suerte de poder estudiar y trabajar en la ciudad para seguir vinculado a Cuac, donde me han ayudado varios colaboradores en los programas, con mención especial para Óscar García Maceiras, Verónica Lorenzo y Roberto Garea”, quiere destacar.

El presente de Cuac FM mira al futuro, a “crecer, actualizar las instalaciones, avanzar tecnológicamente”, si es posible hasta cumplir medio siglo. “Y a que nos sigan escuchando”. Paula Alonso es desde el pasado septiembre la presidenta de la asociación cultural Colectivo de Universitarios Activos, donde se engloba Cuac. “Hace tres años no sabía nada de la emisora, pero me invitaron y me enganché. Me convertí en socia, en vicepresidenta y me propusieron como presidenta. Somos una familia de enamorados de la radio, un equipo de todos para todos. No quiero irme nunca de aquí”, confiesa con entusiasmo.

Hoy hay unas 100 personas vinculadas de alguna manera a Cuac, “gente que mantiene viva la emisora”, y casi 40 programas en antena, repasa Alonso. Ella participa en dos y conduce uno. Incluso en las semanas de confinamiento por la pandemia sanitaria, la emisora no dejó de emitir, cada locutor desde su casa, cada día con programación, hasta que pudieron regresar poco a poco al estudio José Couso del campus de A Zapateira, donde Cuac FM, la radio universitaria, emite para toda la ciudad. Durante 25 años y más.

Lo mejor de este tiempo, en opinión de Mariano Fernández, han sido “las personas”. “Ha pasado por Cuac un gran cúmulo de conocimiento, y todo se queda en casa, en esta nuestra segunda casa”, dice. Lo “doloroso”, añade, es que las radios comunitarias en España “sigan estando ninguneadas”, al contrario que en otros países europeos.