La modificación del plan general de urbanismo con el fin de mejorar las condiciones de los equipamientos públicos evitará tener que someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria, lo que reducirá notablemente los plazos para su tramitación. Así se lo notificó al Concello la Consellería de Medio Ambiente tras las consultas efectuadas a diferentes organismos, cuyo resultado es que los cambios previstos no tendrán consecuencias relevantes para el entorno de los lugares donde se pretenden realizar y que solo advirtieron de la necesidad de que se protejan hórreos tradicionales existentes en Elviña y Eirís, así como el tramo del Camino Inglés a Santiago.

Entre los equipamientos afectados por esta modificación figuran el campus universitario, el antiguo Museo de Arte Contemporáneo, el centro cívico de Santa Margarita, el colegio Calasanz, la antigua sede de Telefónica en San Andrés, la pista de tenis del polígono de Elviña, el cementerio de Oza y el colegio Sal Lence.

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental estima que todos los cambios se harán en “zonas muy antropizadas”, por lo que no hay espacios naturales protegidos no hábitats de especial interés afectados. En el caso del campus de Elviña, advierte de que el campo de rugby proyectado junto a la avenida de Alfonso Molina estará atravesado por líneas eléctricas de media y alta tensión y que en sus proximidades se halla el hórreo protegido de San Vicenzo de Elviña. En el caso del colegio privado de Eirís, cuya ampliación permitirá este cambio urbanístico, la consellería señala que la modificación del plan hará que afecte a la zona de protección de tres hórreos, además de al Camino Inglés.

Sobre la posibilidad de que se aumente en un 20% la edificabilidad en equipamientos privados, la Xunta advierte de que esta iniciativa debe ser justificada en las construcciones existentes, aunque no en las que pretendan promoverse en el futuro. Otra de las consideraciones de Medio Ambiente es que debe limitarse la edificabilidad de los suelos urbanos no consolidados que sean urbanizables, con el fin de que no aumente la edificabilidad lucrativa total que establece el plan general. También señala que la modificación puesta en marcha debe garantizar el cumplimiento de las reservas de plazas de aparcamiento que marca la normativa urbanística para el suelo no consolidado urbanizable. El Centro de Estudios Superiores de Galicia y el colegio de las Esclavas realizaron además sugerencias sobre sus instalaciones que el Concello deberá analizar al cambiar el plan general.