El abogado de la defensa del hombre condenado a veinte años y medio de cárcel por degollar a su mujer en 2018 en su domicilio de la calle de la Estrella, en A Coruña, defendió hoy que el varón es autor de un “homicidio consentido”, por lo que pide que se rebaje su pena más de diez años.

La vista oral para estudiar el recurso de apelación presentado por la defensa del procesado se celebró hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. La Audiencia Provincial de A Coruña, de acuerdo con el veredicto del tribunal del jurado, condenó al hombre como autor de un delito de homicidio con agravante de parentesco y de género. El letrado de la defensa, José Ramón Sierra, asegura que su representado, que siguió la sesión por videoconferencia desde la cárcel, cometió un homicidio consentido o consensual.

El letrado apeló contra la agravante de discriminación por razón de género y aseguró que no hay elementos de “machismo” ni “indicios” de que el hombre actuase por una razón de sexo, y pidió que la atenuante de colaboración de confesión se considere “muy cualificada” y no solo “una atenuante simple”. El abogado de la acusación particular, Jorge Vila, afirmó que existe la agravante por motivos de género porque “es una situación humillante buscada por el homicida para dominar el hecho y ejecutar a su mujer”. Tildó de “improcedente” que se contemple un homicidio consensuado. “Esta apelación es un tiro al aire para conseguir que un crimen machista se quede sin castigo”, apostilló. Así, aunque en un primer momento reclamaban para él la prisión permanente revisable, se finalmente se mostró conforme con la condena de homicidio agravado.