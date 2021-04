La primera fase del proceso de admisión de alumnos para Educación Infantil ha finalizado con una conclusión clara: la demanda de plazas sigue cayendo. Fernández Latorre, Labaca, San Francisco Javier, Rosalía de Castro y Zalaeta son los únicos colegios públicos de la ciudad que tienen lista de espera, a los que se suman Compañía de María y Santa María del Mar, para quienes el número de solicitudes es mayor que el de plazas ofertadas.

A la baja natalidad, un problema con el que estos centros lidian cada año, se suma también el miedo al coronavirus, que ya el año pasado hizo que muchas familias optasen por no matricular a sus pequeños de tres años en el colegio, ya que no es obligatorio. Para el Alborada, que tiene 29 peticiones para 50 plazas, la razón no es el COVID-19 sino la apertura del colegio Novo Mesoiro, que se estrenó el año pasado y atrae a familias de la zona. En 2020 el nuevo centro consiguió superar la oferta, pero para el próximo curso se mantiene en las 47 peticiones para un total de 50 vacantes. Las cifras, sin embargo, todavía pueden cambiar. Informan desde el Raquel Camacho que ahora se abre un plazo extraordinario y todavía quedan las segundas opciones de las familias, como exponen directores de algunos centros que ven con preocupación que la demanda ha sufrido un bajón.

Hay colegios que ni siquiera han logrado cubrir la mitad de las plazas que tienen disponibles para nuevos alumnos. Es el caso del Salgado Torres, que ha contabilizado 12 peticiones para 50 plazas disponibles, y del Manuel Murguía, con ocho solicitudes para 25 vacantes. Otros afrontan esta etapa con optimismo, con mejores números que el año pasado, como el Víctor López Seoane que pasó de 25 solicitudes a 40 o el Wenceslao Fernández Flórez, que ha recibido 47 peticiones, diez más que en 2020. Y eso que muchos colegios han tenido que pasarse al mundo virtual para realizar las jornadas de puertas abiertas y enseñar sus instalaciones a las familias a través de la pantalla.

En los concertados, el Santa María del Mar vuelve a ser el colegio que más demanda registra, con 134 solicitudes, por lo que hay 34 alumnos en lista de espera. En el Liceo, sin embargo, se han quedado en 118 (para un total de 125), aunque confían en seguir llenando plazas en lo que queda de proceso. Entre los públicos, el Eusebio da Guarda y el San Francisco Javier son los que más peticiones han tramitado durante estos días, con 70 solicitudes.

Antes del 15 de mayo se publicarán las listas definitivas de alumnos admitidos y no admitidos en estos centros. Las familias deberán completar las matrículas entre el 20 y el 30 de junio.