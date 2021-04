El Gobierno local ha aprobado el Plan Anual de Contratación, con 250 millones de euros repartidos en 320 licitaciones, entre las que está en marcha y las futuras, según informa el Concello. El edil de Economía, José Manuel Lage, destaca que el documento supone “una hoja de ruta para la aplicación de las políticas sociales, económicas y culturales” del Ejecutivo municipal.

El Gobierno asegura que práctica totalidad de los contratos saldrán a concurso por procedimientos de concurrencia competitiva. Las áreas municipales con mayor previsión de inversión son las de Infraestructuras, Movilidad y Urbanismo, con 110 millones de euros, seguidas por Medio Ambiente, Bienestar Social, Facenda y Cultura, que prevén licitar 20, 35, 39 y 47 contratos respectivamente.

La aprobación y publicación del Plan Anual de Contratación supone, según explicó Lage, “una mejora en la transparencia de la gestión ya que facilita a las empresas conocer con margen suficiente los proyectos que saldrán a concurso, y permite a los ciudadanos saber cuáles son las previsiones del gobierno municipal en cada área”.

El plan del ejercicio 2020 recogía la licitación del servicio de tratamiento de residuos en Nostián, con una previsión de inversión de más de 300 millones de euros durante todo el plazo de concesión. Los cambios normativos surgidos desde la fecha de finalización de los pliegos obliga a adaptarlos a la nueva normativa gallega de residuos, justifica el Ejecutivo municipal, que incluye una partida específica para contratar a una empresa para que adapte los pliegos. El contrato no estará listo, al menos, hasta final de mandato.

El documento aprobado ayer no incluye todas las inversiones municipales. Los contratos menores, las concesiones de dominio público o las contrataciones de emergencia no figuran en el plan. En 2020, debido a la pandemia del coronavirus, el Gobierno local destinó 13,2 millones de euros al plan de rescate económico y social, el Presco, un gasto no previsto que no aparecía en la planificación de la contratación. La ordenación de los contratos “permitió su agrupación unificando criterios y puso fin a cientos de situaciones irregulares”, defiende el Ejecutivo local, bien por tratarse de servicios con contratos vencidos, bien porque estos se estaban prestando sin la necesaria homogeneidad de condiciones laborales y económicas, pese a corresponder a idénticos servicios.