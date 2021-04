El escritor, abogado y articulista de LA OPINIÓN José Manuel Otero Lastres ha resultado ganador de la vigésimo primera edición del Premio de Literatura y ensayo Fernando Arenas Quintela, convocado por el editor y librero Manuel Arenas, con la obra El abrecartas de jade. La decisión del jurado, presidido por el exalcalde José Manuel Liaño Flores, fue unánime respecto al texto ganador, que próximamente editará Publicaciones Arenas.

Al fallo del galardón acudió, además de Liaño Flores, otro exalcalde coruñés, Francisco Vázquez, que asumirá a partir de ahora la presidencia del jurado del premio, que entregaron el catedrático de Teoría de la Literatura José María Paz Gago y la escritora Elena Galván. El galardonado, que evitó caer “en la tentación de la falsa modestia”, agradeció el reconocimiento al jurado. “No voy a decir que no lo merezco, porque sería poner en brete al jurado que me lo ha concedido. No sé si lo merezco o no, pero en todo caso, bienvenido sea”, comentó Otero Lastres al momento de recoger el premio.

El ganador quiso acordarse de sus inicios en la narrativa de ficción, a la que llegó tras presentarse, en 1981, a un concurso de cuentos en el que también resulto ganador, pero fue descartado al no cumplir las bases del certamen. “Pedían que tuviese obra publicada. Yo tenía libros publicados, pero eran de puro derecho mercantil”, recordó. Al final fue reconocido con un accésit, que le brindó el impulso necesario para continuar escribiendo ficción.

Tampoco olvidó, en el acto, a la figura que inspiró su primera novela, su padre, cuyas vivencias como alférez legionario retrata en el volumen La niña de gris. “No se me ocurrió mejor homenaje para el alférez Miguel Otero”, reconoció emocionado. En esta ocasión, El abrecartas de jade propone una historia de misterio que, según el propio escritor, sirve tanto para “entretener” como para “hacer reflexionar” y “aportar experiencias de vida”.

El encargado de entregar la distinción, José María Paz Gago, tuvo también unas palabras para recordar la trayectoria previa del premio y del propio Otero Lastres. “La nómina de premiados del certamen se enriquece y se potencia con José Manuel Otero Lastres. Estamos hablando de un narrador consolidado. El abrecartas de jade es su quinta novela, y como se dice en el lenguaje taurino, no hay quinto malo”, apostilló Paz Gago.