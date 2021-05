Los hoteles de la ciudad programan su particular desescalada en función del final del estado de alarma, que se prevé que sea el día 9, por lo que muchos fijan en mayo sus fechas de reapertura. Es el caso, entre otros, del DoubleTree by Hilton, que no recibe huéspedes desde noviembre del año pasado, cuando la situación epidemiológica y los cierres perimetrales le obligaron a cerrar, y el Eurostars Atlántico, que ya ha abierto su programa de reservas y empieza a cerrar visitas de profesionales de congresos. El único que esperará al mes de junio es el Hesperia de Juan Flórez, según informan fuentes de la cadena.

“Lógicamente, si finaliza el estado de alarma, la movilidad va a mejorar. Eso es lo que generará más demanda”, razona el presidente de la Asociación Provincial de Hospedaje (Hospeco), Richard Huerta, que es también el propietario del Hilton, que se inauguró en Zalaeta en septiembre de 2020, por lo que apenas estuvo abierto dos meses y ahora prevé reabrir el 12 de mayo. Informa de que los hoteles ya están teniendo reservas, aunque para mayo y junio todavía caen a cuentagotas. “Hay más reservas para julio y agosto. Es esperanzador”, reconoce.

Aunque hay cadenas como Alda que decidieron mantener sus establecimientos abiertos, aunque el coronavirus sea el enemigo del turismo, otros han limitado su actividad. El EXE Coruña, en Cuatro Caminos, optó por abrir de jueves a lunes, mientras que el Ibis cerró en fin de semana. El grupo Hotusa mantuvo su central de reservas abierta, pero fue derivando a sus clientes en función de qué hotel de la ciudad tenía abierto en ese momento.

Ahora se abre un nuevo panorama para este sector que, según las palabras de Huerta, está “en coma”. Le toca despertarse, revivir y recuperarse, aunque no será un proceso rápido. “Tenemos muchas esperanzas puestas en hacer un verano digno para luego afrontar el año que viene, que además es Xacobeo, con mas garantías”, explica.

El presidente de Hospeco apunta que “la vacunación” debe ser “clave” en la desescalada de los hoteles, que se han visto muy mermados por la crisis. Aunque hay hostales y pensiones que todavía tienen sus puertas cerradas, a la espera de la llegada del verano, de las grandes cadenas ninguna ha comunicado el cierre definitivo de alguno de sus alojamientos en la ciudad. De hecho, Alda ha dado un paso adelante y ha cerrado el alquiler del hostal Alborán, en Riego de Agua, y cuenta ya con tres establecimientos en la ciudad, otro a 100 metros de este, frente al teatro Rosalía de Castro, y en Matogrande.

Richard Huerta reconoce que, en los próximos meses, en A Coruña predominará el “turismo nacional”. “En Galicia ya había mucha demanda nacional en verano, entorno al 75%, pero ahora será del 90 o 95%”, informa el propietario del DoubleTree by Hilton, un hotel que nació sobre todo para atraer al turista internacional. De momento, eso tendrá que esperar. Aun así, Huerta trata de ser optimista. “En algún momento tendrán que reabrir las fronteras. Pero también tenemos que darle herramientas al viajero para que venga. Ahora no hay conexiones aéreas”, lamenta. Alvedro perdió su único enlace internacional, a Londres, el verano pasado, y todavía no ha podido recuperarlo. Vueling, la compañía que opera esta ruta, no ha informado sobre qué pasará con el vuelo A Coruña-Londres, aunque sí ha explicado que retomar los enlaces dependerá de la evolución de la pandemia. En el aeropuerto coruñés se están empezando a ofertar rutas nuevas, aunque todas por España, como Mallorca, Menorca o Bilbao.

Mirando al extranjero, Richard Huerta propone empezar por el turista que procede de Portugal. “Está ahí al lado. Es importante que el viajero gane confianza y quiera venir aquí a pasar sus vacaciones”, indica.

A Coruña también pretende ser un referente para el turismo de negocios. Se acaba de crear el Convention Bureau, un ente público-privado que centralizará y coordinará la oferta de la ciudad para competir con otras ciudades en la captación de congresos. El Plan de Turismo 2017-2020 ya reivindicaba la creación de esta oficina. Mañana se celebrará la primera reunión del patronato, de la que forman parte el Consorcio de Turismo, Palexco, Expocoruña, la Fundación Instituto Ferial de A Coruña, la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña, Orzán Congres, Océano Azul Comunicación y DMC Galicia Group Travel.

Aunque el turismo de negocios, conocido como MICE, todavía estará convaleciente durante el verano, según el Consorcio, ya hay datos que invitan a pensar en una recuperación. El Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco) cerrará 2021 con la celebración de un total de 45 eventos, de los cuales diez son congresos que reunirán en la ciudad a más de 150.000 participantes.