El Concello ha sido apelado por la Xunta para que contribuya a la financiación del desarrollo de los muelles urbanos una vez sean liberados, como ha propuesto al Estado y al Concello a través de un borrador de protocolo, pero la administración local no ha sido tan concreta como la Diputación al exponer su disposición. El edil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, evita pronunciarse afirmativa o negativamente y opta por tratar el asunto en el marco de la comisión de trabajo entre administraciones por el futuro del Puerto que se celebrará mañana en A Coruña sin dar por definitivo el planteamiento de la Xunta. “El Concello presentará sus propuestas en este escenario, apoyado en un estudio encargado a la Universidad como gran mapa de trabajo. Cada administración dirá sus ideas, no se trata de venir aquí a comprar el 51% sino de estudiar propuestas y mirar los puntos de acuerdo, no anclarnos en el desacuerdo”, manifestó ayer en Radio Coruña.

Villoslada participó en la comisión municipal del borde litoral convocada por Marea Atlántica, tras la cual el BNG interpretó que la postura del Concello respecto a la propuesta de la Xunta de adquirir la mitad de los terrenos es la de rechazo. “Ya era hora de que el Gobierno local aclarase su posición. No tiene sentido que el Gobierno gallego tenga poder de decisión sobre el municipal. Esperamos que esta postura se mantenga en la comisión de esta semana”, señaló la concejal Avia Veira.

La portavoz de Marea, María García, advierte que el Ejecutivo local pretende dar un “enfoque metodológico” al planteamiento con el que acudirá a la reunión de mañana, con el que defenderá el establecimiento previo de un plan director. García denunció ayer que la alcaldesa, Inés Rey, sigue sin aclarar sus planes para el futuro de los muelles interiores, y que tampoco ha proporcionado a la oposición la documentación que le ha solicitado sobre su propuesta de transformación del litoral portuario.