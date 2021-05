El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha condenado a la aerolínea Air France a pagar 1.166 euros del reembolso del billete no usado por un pasajero durante el estado de alarma y a abonar las costas por considerar que la conducta de la aerolínea abocó al demandante a "instar el auxilio judicial" con unos gastos que no debe soportar. "Si bien no se niegan las circunstancias que la demandada describe en cuanto a la situación provocada por la pandemia originada por la COVID-19, su conducta abocó a la aquí actora a instar el auxilio judicial, lo que le generó unos gastos con los que ésta no ha de pechar", sostiene el juzgado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe.

En un primer momento y según informa la página web reclamador.es -que ejerció la acusación particular-, tras ver su vuelo cancelado por la pandemia, el viajero solicitó en vía extrajudicial el reembolso de su dinero a Air France, "sin obtener respuesta". Tras interponer la demanda, asegura la misma fuente, "la aerolínea francesa contestó a la demanda allanándose a la misma", al reconocer el derecho de reembolso durante la pandemia originada por la COVID-19, por lo que indicó que había hecho el pago en la cuenta del pasajero antes de la presentación de la demanda. No obstante, reclamador.es manifiesta que "la aerolínea no realizó el pago hasta el momento de emplazar la demanda a la misma".