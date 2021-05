Marea Atlántica ha presentado una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 por vulneración de los derechos fundamentales de la portavoz de Marea Atlántica, María García, por la inadmisión de las enmiendas en el Pleno del 24 de febrero, en el que se aprobaron los convenios para las entidades sociales que prestan servicio en la ciudad.

En el desarrollo del Pleno, la alcaldesa, Inés Rey, anunció que se inadmitían las enmiendas presentadas por Marea Atlántica y también por el PP, de modo que no dejó que se debatiesen ni se votasen. Lo hizo alegando que las modificaciones propuestas a los convenios —con el aumento de la aportación a algunas entidades y la puesta en marcha de ayudas para asociaciones que no estaban incluidas— afectaban a un presupuesto prorrogado y no se podía determinar, en ese momento, su grado de ejecución, ya que, para entonces, no estaba liquidado.

Marea Atlántica considera que esta decisión vulnera sus derechos fundamentales, porque los grupos de la oposición no tuvieron oportunidad de explicar sus propuestas, ya que no fueron admitidas a trámite. En la sesión plenaria, la alcaldesa, Inés Rey, tampoco permitió que el secretario se pronunciase, tal y como le pidió en reiteradas ocasiones, la portavoz del PP, Rosa Gallego. Emitió un informe unas semanas después en el que concluyó que la regidora municipal sí debió admitir las enmiendas.

En esta demanda presentada al Juzgado, Marea Atlántica solicita que se declare la nulidad de la decisión de la alcaldesa y que la formación tenga la oportunidad de presentar las diez enmiendas a los convenios. En este Pleno, Marea y PP se abstuvieron en la votación para no perjudicar la aprobación del resto de convenios.