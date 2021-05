El respaldo del grupo municipal del PP a la enmienda presentada por el PSOE consiguió modificar la moción presentada hoy en el pleno del Concello sobre el futuro del puerto por BNG, Marea Atlántica y la concejal no adscrita Isabel Faraldo. La iniciativa de estos grupos exigía el apoyo municipal a la manifestación convocada para el 30 de mayo por Defensa do Común en contra de la privatización de los muelles y la celebración en el salón de plenos de una asamblea ciudadana sobre este asunto.

El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, justificó la presentación de la enmienda por el interés de los socialistas en mantener la unanimidad política sobre el puerto, ya que es la misma que fue aprobada el mes pasado por todos los grupos, que defiende la condonación de la deuda portuaria, la construcción del enlace ferroviario del puerto exterior, la creación de un consorcio sobre los muelles y la revisión de los acuerdos de 2004 que prevén financiar la dársena de punta Langosteira con la venta de terrenos portuarios. Villoslada calificó de "caciquil" la propuesta de la Xunta de comprar muelles de la ciudad para pagar la deuda portuaria y le acusó de "venir con el talonario".

La portavoz del PP. Rosa Gallego, aseguró que con su rechazo a la propuesta de la Xunta, la alcaldesa, Inés Rey, "dejó claro que no piensa hacer nada" y destacó que la elaboración de un plan director sobre los muelles que plantea el Gobierno local "no tiene sentido si no hay financiación". También negó que el puerto esté en venta y coincidió con la alcaldesa en que es de los coruñeses, pero "no de Inés Rey".

María García, portavoz de Marea Atlántica, acusó a la alcaldesa de renegar "de todo lo hecho hasta aquí" y le advirtió que su gobierno "puede pasar a la historia como el que vendió los muelles". Del presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, dijo que "solo le faltó llamarnos vagos y maleantes" por la exigencia coruñesa de la condonación de la deuda del Puerto.

La nacionalista Avia Veira reclamó que el Concello encabece la manifestación del día 30 y reprochó al Gobierno local que no se posicionase hasta ayer sobre la propuesta de la Xunta y que aún no se conozca si comprará terrenos portuarios o creará un consorcio. Tanto ella como Isabel Faraldo criticaron que el Concello no facilite los documentos de la propuesta de Feijóo y la falta de claridad sobre la transformación portuaria que pretende poner en marcha el Gobierno local.