Cales son os seus referentes?

Para min referente é a miña avoa, que era unha muller moi valente, con carácter, respectuosa con todo o mundo, idealista, feminista. Eu veño dunha familia máis ben matriarcal, a figura da muller sempre tivo moita importancia na toma de decisións e na maneira na que enfocamos as relacións, a nivel interpersoal e familiar. Outro referente é a miña nai, unha apaixoada do cinema e do teatro, ela sempre me levou aos museos. Miña irmá é outro referente, a miña afillada tamén, que é bailarina de clásico, ou as miñas curmás, a miña madriña, a miña outra avoa...

Son referentes de proximidade, mulleres que foron acadando os seus logros e aspiracións.

Si. Eu podo ter persoas ás que admiro a nivel laboral, pero para min un referente é a persoa que vexo que ten un discurso no que falan máis os actos ca elas mesmas, que na súa vida poden dar opinións, pero que os principios os vés a través dos seus actos.

Na conversa de Referentes fala de que, quizáis por ser muller, tivo que demostrar máis no mundo da interpretación que os seus compañeiros homes.

Si, pero penso que non é algo exclusivo do meu oficio, que ocorre en calquera traballo que ti desempeñes. Dende que somos nenas, a nivel eduacional, parece que sempre temos que demostrar máis, ou non cometer os erros que se lle permitirían a un home. Mary Beard fala diso no seu libro Mujeres y Poder: dende os inicios da Cultura Clásica, na Odisea, o fillo de Penélope preséntase mandando calar á súa nai. Iso xa é tremendo, é un resumo da nosa historia ao longo dos séculos, sempre se nos tivo noutro lugar porque as estruturas heteropatriarcais son as que son. Agora temos máis ferramentas para detectar certas conductas, aínda que teñas que estar todo o día alerta porque te identificas a ti mesma tendo conductas machistas.

Aumenta a inseguridade no profesional en profesións que implican moita visibilidade, como a súa?

Eu creo que si, porque estás máis exposta, porque estás nos medios. A xente pensa que non paras de traballar e igual hai dous anos que non fas nada, pero empezan a saír pelis túas. Aos homes sempre se lles celebra cando non paran de traballar, e sen embargo coas mulleres existe ese machismo soterrado se es ti a que non para de traballar.

Na entrevista de Referentes fala da súa traxectoria previa á interpretación. Antes que actriz, foi mestra de inglés e tiña unha praza como profesora na Escola de Arte dramático. Cambiou a estabilidade pola súa paixón?

Si, a min non é que non me gustara dar clase de inglés. Encántanme os nenos e gústame moitísimo traballar con eles, pero son os camiños polos que che vai levando a vida. Eu quería formar unha compañía de teatro, e foi un periodo maravilloso e unha aprendizaxe fermosísima que nos trouxo cousas moi boas. Eu sigo na docencia de artes escénicas, porque eu aprendo moitísimo desde aí, é un proceso de retroalimentación. Cando estás en horas máis baixas, a docencia che premite valorar que o teu traballo serve para algo.

Na conversa falan desas horas baixas, da saúde mental e do que aínda custa falar dela abertamente. Melloramos niso?

Penso que pouco a pouco hai cousas que se están movendo. Empézase a reclmar que haxa máis postos de psicoloxía e psiquiatría na sanidade pública. A xente para vivir e traballar precisa estar ben, e é moi complexo estar ben no tempo que vivimos, no que todo vai tan rápido que parece que non podes parar cinco minutos coller aire porque che pasan os trens todos. Forma parte tamén do sistema capitalista, que te mete na roda e che da a sensación de que se baixas, non podes volver subir en ningún momento.

Elena Ferro, filla e neta de zoqueiros, criouse vendo traballar a seu pai e a súa tía Agripina. Medrou no taller familiar e de feira en feira. Aprendeu a facer zocos e a vendelos, e herdou un negocio a piques de desaparecer. Elena Ferro puxo de moda os zocos e revalorizou a artesanía do proceso e a tradición do oficio, elementos que a fixeron merecedora do Premio Nacional de Artesanía 2019. É unha das participantes, xunto á actriz Melania Cruz, da última conversa do proxecto Referentes, un ciclo de charlas entre persoas de referencia da cultura galega.

Que entende por referente? Por que pensa que vostede pode selo?

Para min, referente é calquera que sexa boa persoa e o transmita. Os referentes máis grandes que tiven no meu traballo foron a miña tía Agripina e os meus pais. Eu crieime nun taller de zocos e nunha casa de labranza. Miña nai era a que se encargaba da labranza, eles foron os que me ensinaron todo o que sei, que é o que tento transmitir co meu traballo. Non sei se eu son un referente ou non. Gustaríame dárlle forza á xente nova cos seus proxectos, como no meu caso cos zocos, que era algo a piques de desaparecer. Hai que crer, e sobre todo, traballar moito no que a unha lle gusta.

Non deixa de ser rara avis ver a unha muller nova triunfando nun oficio tradicional en desaparición. É algo a valorar.

Claro, case sería un pecado que non o fixera porque eu crieime nisto. Era case unha obriga para min non deixar morrer algo que me criou. Non é que o fixera por obriga nunca, porque me gusta moito. O primeiro que fixen foi respectar este oficio, que estaba denostado, e transmitir o que eu sinto por este oficio e polos zocos á xente. Nunca pretendín chegar a ningún sitio, senón dignificar o traballo que facía. Escoitei moitos comentarios despectivos durante 40 anos da miña vida. Estes anos nos que a xente xa non mira os zocos con desprezo foron moi gratificantes.

Na entrevista de Referentes non só fala de revalorizar o producto, senón tamén a súa venda. Defínese como feiranta.

Claro, é que eu son feiranta, crieime nas feiras. Antes de aprender a facer zocos aprendín a vendelos.Dende pequeniña fun ás feiras coa miña tía Agripina e con meu pai. Xogaba coas ferramentas no taller; aínda non sabía facer zocos, pero si que axudaba a vendelos. Ás veces utilízase a palabra feirante como algo despectivo, pero non hai maior feira que ir ao banco ou ir a comprar un coche. Non é feira, pero é a mesma situación, hai que ser legais con todo na vida, fagas o que fagas e traballes no que traballes.

Fala tamén dos estereotipos que recaen sobre os feirantes, como que a xente tende a pensar que a van enganar. Cal é a realidade da feira?

A realidade da feira é a realidade da vida, hai de todo. Hai xente que vai intentar enganarte, como en calquera sitio. Para min é como a vida en pequeno, vas a unha feira e vas a atopar de todo o que precises: roupa, comida, animais. Hai xente que tenta trampear un pouco e xente legal. Eu sempre vin á miña tia e ao meu pai aconsellando aos clientes. Eles sempre daban o mesmo que farían para eles, se viña unha persoa cun problema nun pé aconsellaban que non usase zocos.O fin non é vender, porque iso non suma; resta, non ganas clientes, pérdelos. Unha persoa á que aconselles ben vai quedar sempre contenta, aínda que non che compre.

Comezou na feira e acabou gañando o Premio Nacional de Artesanía sen perder a esencia nin o produto.

É un orgullo para nós ese recoñecemento. Custa asumilo, porque non o acabas de crer. Con iso demóstrase que somos persoas e que non somos nin máis nin menos que ninguén, dá igual onde te movas, o que fagas, o importante é facer o teu traballo, sexa cal sexa, o mellor posible. É o que intentamos no noso taller, calquera recoñecemento é agradable. Neste caso, xa ter máis que ese premio é complicado, é o máximo neste oficio. Foi unha sorpresa moi necesaria nun momento para min persoalmente complicado. Foi unha chispa de luz.