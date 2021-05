No se puede entender el Conservatorio Profesional de Danza sin Luciano Gómez. Ni se puede entender a Luciano Gómez sin la escuela. Director desde 1990, año de creación, volverá a presentarse para seguir en el cargo, en la convocatoria que abrió ayer la Diputación. Sin embargo, es consciente de que hay una fecha de caducidad que se va aproximando. “Me queda poco más de un año para jubilarme”, confiesa.

Su intención era echarse a un lado, pero sus compañeros le han pedido que siga como director, aunque sea por el tiempo que le queda en activo. “Lo comenté en el claustro de profesores. Que si alguien se quería presentar, yo me iba tan tranquilo. Pero me dijeron que no, que era mejor que yo acabase como director”, cuenta.

Un apoyo que aún le sorprende: “Con lo fácil que es cansarse de uno. Pero no, tengo unos compañeros fantásticos y compartimos un objetivo común que es mejorar el centro, al alumnado y nosotros mismos”.

Todavía no piensa en serio en su adiós definitivo, pero asume que llegará, sin dramas. “Hay ciclos en la vida y yo creo que ya he cumplido. Toca que lo coja otra persona, que tenga la misma ilusión que tenía yo cuando empecé”, comenta Luciano Gómez, al que estos 30 años le han “volado”. “Como todo en la vida, pasa rapidísimo. Lo viví con mucha ilusión porque empezamos de cero y conseguimos crear un centro que se convirtió en oficial”, detalla.

Asegura que está rodeado de “muy buenos profesionales”, así que confía en su relevo. “Hay gente que lo puede llevar perfectamente. Nunca sabes de lo que eres capaz hasta que te ves en la posición de hacerlo. Nadie es imprescindible”, opina.

Cuando Luciano Gómez ponga fin a su etapa en el Conservatorio, tiene claro que seguirá vinculado a la danza: “Aunque sea como aficionado, ahí estaré. Iré a ver espectáculos y apoyaré todo”. Además, destaca que todavía hay objetivos por cumplir y ofrece su ayuda para conseguirlo. “Crear más conservatorios en Galicia. También falta el Conservatorio Superior de Danza, ya que la gente no se puede licenciar aquí. Y necesitamos una compañía profesional de danza. Para todo ello, aquí estoy”, expone el actual director.