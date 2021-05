La Policía Local sancionó en la madrugada del sábado al domingo a nueve personas por hacer botellón en la plaza de Vigo. Hasta esta zona se tuvieron que trasladar los agentes en dos ocasiones para disuadir un grupo que bebía en la calle. También se hicieron controles en los jardines de Méndez Núñez, en Santa Margarita, en plaza de Lugo y en el Palco de la Música.

Además, el 092 denunció a dos bares, uno por superar el horario establecido y otro por no respetar las medidas de seguridad por el coronavirus, pues no había distancia entre clientes y se estaba utilizando la barra. Los policías sancionaron a tres personas por no llevar mascarilla y se tramitaron otras tres actas de denuncia por desconsideración a la autoridad.