Durante meses, el foco se situó sobre las residencias de mayores. El coronavirus se convirtió en su peor enemigo, lo que provocó un parón en las nuevas altas, pero las vacunas han devuelto la vida, y la confianza, a estos espacios, por lo que la demanda se ha ido incrementando. La lista de espera para ocupar una plaza en una residencia pública de A Coruña es de diez meses. Son datos de la Consellería de Política Social de la Xunta, que informa que 146 personas están esperando por una vacante en la ciudad.

A Coruña tiene 246 plazas públicas de residencias de mayores y 65 concertados, además de las 121 para residencias de discapacidad. Fuentes de Política Social señalan que todas ellas están ocupadas. Así, la lista de espera la forman esos 146 mayores y diez personas con discapacidad.

Pero, ¿qué ocurre cuando no quedan plazas libres? La Xunta asegura que no deriva, pero sí ofrece alternativas a los mayores que buscan plaza. Estos podrían acudir a una residencia ubicada en otra parte de Galicia, lejos de su área sanitaria, si hay vacantes y si así lo considera el solicitante. Expertos en geriatría señalan que la solución pasa por contar con más plazas y abrir nuevos centros, aunque no de grandes dimensiones. En 2018, el Consello de Bioética de Galicia instó al Gobierno gallego a no enviar a los mayores lejos de casa con su informe Ética, vulnerabilidad y ancianidad.

El problema de camas que tiene actualmente A Coruña se refleja en el último boletín de estadísticas sobre residencias elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) dentro de la plataforma Envejecimiento en red. La provincia se sitúa séptima por la cola con 2,5 plazas residenciales pro cada cien mayores de 65 años, solo por delante de Las Palmas, Ceuta, Pontevedra, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Alicante. La mejor provincia de Galicia es Ourense, con un ratio de 5,9 camas.

Unos datos que se sitúan lejos de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), que defiende que las sociedades deben contar con, al menos, cinco plazas de residencia por cada cien mayores de 64 años.

Los solicitantes de plaza tienen también la opción de buscar vacantes en las residencias privadas de la ciudad o la provincia, aunque muchas de estas también cuentan con listas de espera. Además, los precios pueden ir de los 1.200 a los 2.000 euros.