El Colegio Médico de A Coruña inauguró ayer en su sede de Riego de Agua, 20 una exposición compuesta por 40 acuarelas con estampas de la ciudad de A Coruña y de paisajes de diferentes lugares de Galicia. Su autor, el pintor coruñés Luis Julián Morales, elaboró las pinturas durante el año de la pandemia, en el que aprovechaba los paseos que podían darse para acudir a las localizaciones más conocidas de la ciudad, como la Marina, la plaza de María Pita, los jardines de Méndez Núñez o los Cantones. “Fue un año en el que no se podía hacer otra cosa. En el ratito que se podía salir, iba a dibujar. Me sentaba en un banco o en una silla plegable y me ponía a pintar”, relata el autor, que trabajó durante 25 años como profesor de dibujo. La muestra podrá visitarse hasta el día 29 de este mes entre las 12.00 y las 14.00 y las 17.00 y las 20.00 horas.