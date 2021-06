El auge del mercado online y el cambio de costumbres del consumidor, en parte por la pandemia, son factores que explican el nuevo desarrollo comercial de El Corte Inglés, visible en A Coruña desde hoy con la apertura de un gran recinto outlet con más de 150 marcas y grandes descuentos en dos plantas de Marineda City. El director general de Outlet del grupo empresarial español explica la nueva estrategia.

¿Habrá aglomeraciones de clientes en la apertura del outlet o ya quedan lejos esos tiempos?

A tanto no sé. Pero este año abrimos tres outlets, uno grande en Guadalajara en el que las colas salían del centro comercial. En el momento en que uno ve las marcas y los precios que tenemos… es que es muy atractivo. El primero que llega es el primero que se lo lleva. La dinámica de venta es diferente a la del recinto tradicional: en el outlet tienes que buscar, tienes que encontrar, y todo tiene que estar muy ordenado para que sea fácil identificar marcas y tallas.

¿Se agotará algo el primer día?

Seguro. Las áreas de moda infantil y hogar se agotan enseguida.

En la presentación ha dicho que este outlet es el más importante del noroeste del país. ¿Tanto?

Por tamaño, es de los más grandes, no tenemos muchos outlets así. Por la cantidad de marcas, podemos decir que es el outlet más atractivo que tenemos en España. Entendemos que el cliente de Galicia aprecia mucho las marcas y la garantía de El Corte Inglés.

¿Por qué en A Coruña han convertido un gran almacén en un almacén de oportunidades? ¿Lo necesitaba la ciudad o la empresa?

Ambas cosas. El crecimiento del mercado online ha generado una transformación dentro de nuestro grupo. La digitalización y el cambio radical de la demanda han subido el peso de nuestra web hasta un 17%. Se ha ido duplicando año tras año. Hemos buscado nuevos modelos compatibles con el negocio de los grandes almacenes: reforzar la oferta y mejorar su calidad, que es el ADN de la empresa. El crecimiento del canal outlet en los últimos quince años ha sido muy significativo: en 2007, antes de la crisis económica, su peso representaba el 8%; hasta 2013 subió al 13%; y en 2020 supone el 15,3% de la venta del textil, de moda. En general, y también en A Coruña, hemos visto una oportunidad, por eso emprendimos este camino.

¿A medida que ha crecido el consumo en los outlets ha caído en la gran superficie tradicional?

El cliente compra en ambos lugares. No deja una por otra. El outlet se visita para encontrar oportunidades. Pero cuando te tienes que equipar te vas a El Corte Inglés. Este concepto nuevo convive con el modelo de gran almacén.

¿En qué ha cambiado la pandemia del COVID las costumbres de los consumidores?

Nosotros pensamos que el cliente multicanal compra el doble que el monocanal. Y así es. El que compra online compra menos, y el que recurre a ambos canales compra más. La sensibilidad por el precio ha aumentado. Todos tratamos de optimizar o de reducir nuestras compras porque vivimos periodos duros y de incertidumbre, bien por la pandemia o por la crisis por la situación del mercado. Somos conscientes de que las familias han ahorrado en este tiempo de pandemia, y que aquellas que están en situación más delicada son sensibles al precio. Este escenario ha generado un desarrollo mayor de este modelo de venta en outlet. Porque sigue habiendo sobrantes y al mismo tiempo somos más sostenibles y buscamos alargar la vida de los productos. Cuando nos sentíamos todos ricos gastábamos y cambiábamos, ahora somos más sensibles con el precio de los productos.

¿Somos más selectivos al comprar y consumir?

La cesta media es muy interesante. No te llevas un producto. Nuestro cliente fundamental es mujer, con familia, que compra para ella, para su marido y para sus hijos. Este es el tipo de cliente de El Corte Inglés. Hemos puesto cestas en este outlet, algo que puede resultar chocante, porque el cliente acaba llevándose más productos de los que traía en mente. El primer día no coge la cesta, el segundo se agotan.

Todo está muy ordenado en este outlet. ¿Qué recomienda al cliente nuevo o habitual que venga?

Que vengan y que vengan con frecuencia. Que se den una vuelta. Lo que hay es lo que hay. Las tallas normales se agotan y quedan las menos comunes. Mucha gente se lleva cosas que no necesita, pero es que están a buen precio.

En A Coruña la superficie de los centros comerciales por habitante cuadruplica la media española: 1.346 metros cuadrados frente a 345. ¿Es demasiado?

No digo que sea poca o mucha. Este fenómeno se ha producido en otras zonas de España. En este momento se está racionalizando más el consumo, antes parecía que no había un final. ¿Sobran o no sobran centros comerciales? El crecimiento del mercado online de algún sitio ha salido. Todos hacemos cosas online, pero también hacemos cosas físicamente. Este outlet es una nueva experiencia, un sitio agradable por el que darse una vuelta y tomarse un café. Es un concepto que funciona bien.

¿Cómo ha castigado la pandemia a El Corte Inglés?

Como a todos. Tenemos una concentración del deterioro en venta y beneficio por la parte de viajes muy localizada. La empresa mantiene un nivel de liquidez alto y un endeudamiento en los límites en los que debe estar. Ahora hay una gestión de activos que han de revalorizarse y hay que darles uso, como este formato de outlet.