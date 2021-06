El Gobierno local confía en aprobar en los once días que quedan del mes de junio el segundo plan de rescate para los sectores más dañados por la pandemia, el Presco. Las reuniones de los grupos municipales se suceden cada semana desde mayo y aunque ha habido acuerdos y puntos en común también hay diferencias que retrasan la puesta en marcha del programa y deberán ser resueltas en próximos encuentros. Los beneficiarios de las ayudas y de los bonos de incentivo al consumo agradecen los avances experimentados en las negociaciones, pero, dado que el Presco de 2021 se anunció a finales de 2020, reclaman con mayor o menor urgencia su aplicación.

“No entendemos por qué aún no han llegado a un acuerdo final. Debemos estar todos a una y no hacer un juego político de este asunto”, cree Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña. “Necesitamos las ayudas ya, sí o sí. Su tramitación va demasiado despacio. El Gobierno local y la oposición tienen que llegar a acuerdos y agilizar las ayudas”, coincide José Luis Boado, presidente de la Federación Unión de Comercio Coruñesa (FUCC).

Hosteleros y comerciantes, así como las peluquerías, que este año se suman al programa de bonos, consideran además que la subida del precio de la luz desde este mes “también va a hacer daño” a su actividad, razón por la que, en su opinión, la administración de las ayudas del plan de rescate no debería demorarse más. “Es tarde siempre” —advierte Boado— “y no solo a algunos aún no les han llegado las ayudas del Presco anterior, sino las de otras administraciones”.

Los sectores no cuestionan el importe total de las ayudas planteado por el Gobierno local, reducido a 6,2 millones de euros respecto a los 13,2 del año pasado, ni los programas desaparecidos, entre ellos el de apoyo a la transformación digital de autónomos y micropymes. Aplauden medidas nuevas, algunas propuestas por los grupos de la oposición, como la admisión de una declaración responsable de los peticionarios a la hora de solicitar las ayudas y la posibilidad de compatibilizar la petición de diferentes modalidades de prestaciones. Solo esperan que la nueva contribución municipal al desarrollo de su actividad sirva para aliviar su situación, complicada en muchos casos por la crisis sanitaria.

“Para bastantes comerciantes, lo que reciban del Presco será una oportunidad para mantenerse a flote, porque algunos están al límite o en una situación muy frágil. La campaña de bonos es un aliciente para consumir más y ayudar a esos negocios”, señala Boado. Cañete destaca que la aplicación del nuevo Presco también sirve para “apoyar al tejido de servicios” de la ciudad y a soportar mejor “una mala situación larga”. Recuerda que los locales de hostelería todavía tienen limitaciones de aforo y uso de elementos como la barra y matiza que “la urgencia de ahora no es la misma que en 2020”, cuando la mayoría de establecimientos estaban cerrados “y no había para comer o muchas personas tuvieron que cambiar de trabajo”.

El sector de las peluquerías se siente “apretado”, por lo que apremia a la Corporación a alcanzar un acuerdo por el Presco, una ayuda que, consideran los profesionales, servirá de “parche temporal”. Lo que el Gobierno local plantea con su inclusión en el plan de rescate es que las peluquerías apliquen descuentos del 30% por cada 20 euros de consumo, para lo que aportará una subvención total de 100.000 euros. “Somos unos 700 negocios solo en la ciudad y no hay capacidad de trabajo para tantos. En algunos hay dos o tres trabajadores. Somos muchos autónomos que necesitamos ayudas pronto para las cuotas, el alquiler del local o el mantenimiento del personal”, comenta Hermen Porteiro, representante coruñesa del movimiento Creer en Nosotros.

Los taxis son otro sector que se incorporaría al Presco este año con una cuantía de 50.000 euros, en principio con la previsión de descuentos del 30% por costes superiores a 8 euros. “Es una ayuda y un incentivo para los usuarios bien recibida, pero aún estamos viendo cómo se aplicaría, estudiando los beneficios para el cliente y lo que le reporta al taxista. Hay que buscar una forma fácil, útil y práctica de implantarse”, apunta el presidente de la Federación de Autónomos del Taxi de Galicia, Manuel Sánchez Quindimil.

Reunión el martes

La comisión municipal del Presco, que se ha convocado una y dos veces por semana este mes, se citará de nuevo el próximo martes para seguir abordando las condiciones del Presco 2021. En la última reunión fue posible acordar la petición de diferentes tipos de ayudas, medida propuesta por el PP que también aceptó Marea Atlántica para el fomento de la contratación y el apoyo al sector cultural. El BNG urgió a llegar a un acuerdo definitivo la próxima semana.

La implantación del Presco se se tramita al mismo tiempo que la ampliación del programa de convenios nominativos con asociaciones culturales, deportivas y sociales. La oposición solicita desde febrero la incorporación de más entidades.