La Policía Nacional ha tramitado más de una docena de denuncias de vecinos por robos —o tentativa— en sus viviendas durante el pasado fin de semana. Fuentes cercanas a la investigación indican que, al menos, operan dos bandas de ladrones en la ciudad. Son grupos itinerantes que acuden a A Coruña en verano con la intención de cometer robos los fines de semana, aprovechando que sus propietarios no están en casa, para sustraer, sobre todo, dinero y joyas.

Durante el pasado fin de semana —del 16 al 18 de julio— se produjeron, al menos, doce robos con violencia y dos tentativas, cuyas víctimas denunciaron ante la Policía Nacional. Cuando los agentes acudieron a las viviendas en las que se habían producido los hechos, detectaron que en algunas no había señales de haber forzado la entrada y, en otras, que los delincuentes habían roto el bombín de la cerradura para poder entrar en las casas.

Durante este fin de semana, los grupos de ladrones actuaron, sobre todo, en el barrio de El Ensanche y en el de Monte Alto, ya que operaron en las calles Cerca, Rosalía de Castro, en la ronda Monte Alto, en Eirís, en la calle Teresa Herrera, en la avenida de Arteixo, en Alfredo Vicenti, en la calle Emilia Pardo Bazán, en Pintor Joaquín Vaamonde, en la calle Ramón Cabanillas, en Adelaida Muro, en Monte Alto, la sagrada Familia y la calle Buenavista.

Los agentes alertan de la importancia de cerrar con llave la puerta al salir de casa, para, cuando menos, poner más complicado el acceso a los delincuentes y que no puedan entrar por el método del resbalón, que consiste en pasar un objeto entre la puerta y el marco, para mover el pasador y abrir la puerta. Los policías también indican que no es recomendable compartir en redes sociales imágenes de las vacaciones o anunciar la ausencia de la vivienda habitual, ya que esa información puede ser utilizada por los ladrones para acudir a las casas que saben que están ya desocupadas. Cerrar las ventanas mientras no se está en casa es otro de los consejos que los agentes suelen dar para evitar estos delitos.

Los robos en viviendas se suelen incrementar en verano, ya que las bandas itinerantes aprovechan la época estival para acudir a diferentes ciudades, perpetrar los asaltos y marcharse.

El año pasado, estas cifras no fueron tan significativas por las restricciones de movilidad aplicadas para evitar contagios de coronavirus, pero sí que lo fueron en años anteriores.

Los vecinos denunciaron durante este fin de semana más de una decena de robos. Suele pasar que las familias se den cuenta de que los ladrones han irrumpido en sus hogares pasados unos días, si se han ausentado durante varias jornadas, por lo que las denuncias relativas a este fin de semana todavía pueden aumentar.

Bienvenida a los agentes en prácticas del 091

La Comisaría Provincial de A Coruña dio ayer la bienvenida a los 49 policías en prácticas que se incorporan este verano a las distintas plantillas policiales de la provincia para desarrollar su periodo de prácticas, después de haber superado las pruebas de la oposición y el curso selectivo en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. De estos 49 futuros agentes, 16 están destinados en la comisaría de A Coruña. Durante esta fase de prácticas obtendrán el nivel de profesionalización requerido para el desarrollo de las funciones propias de la categoría de policía. De los 49 agentes, quince son mujeres, según explica la Subdelegación del Gobierno. En un acto celebrado en A Coruña, junto al jefe superior de Policía de Galicia, José Luis Balseiro, y los mandos policiales de la provincia, la subdelegada del Gobierno, María Rivas, trasladó a los futuros policías la responsabilidad de trabajar para que A Coruña sea aún más segura y les pidió compromiso no solo con los vecinos sino también con los visitantes que se acerquen a la ciudad durante este verano. Rivas recordó a los alumnos que ahora se enfrentan a los nuevos retos que demanda la sociedad y que cada vez son más diversos y variados, citando entre ellos la lucha contra la violencia de género, contra los delitos relacionados con las nuevas tecnologías. El Concello hizo también ayer un acto para que doce agentes de la Policía Local tomasen posesión de su nuevo puesto de oficiales dentro del cuerpo municipal, tras haber promocionado.